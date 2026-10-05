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Con Fabra pero sin Quintero ni Medina, estos son los convocados del DIM ante Santa Fe

Después de 2 partidos sin conocer la victoria, el Deportivo Independiente Medellín buscará la victoria ante Santa Fe en Itaguí.

  • Frank Fabra (centro) es la principal novedad del DIM para enfrentar a Santa Fe. FOTO: Instagram Fabra18
    Frank Fabra (centro) es la principal novedad del DIM para enfrentar a Santa Fe. FOTO: Instagram Fabra18
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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En medio de dudas por los últimos compromiso, el Deportivo Independiente Medellín recibe este lunes 5 de octubre a Independiente Santa Fe por la fecha número 13 de la Liga Betplay 2026-2. El Rojo de la Montaña hará de local en el estadio Metropolitano de Ditaires en el municipio de Itaguí, esto debido a los preparatorios en el Atanasio Girardot para el festival de música electrónica EDC. El compromiso se jugará a las 7:00 P.M. con transmisión de Win Sports+.

Para volver a la senda de la victoria después de 2 partidos, el equipo de Amaranto Perea tendrá la oportunidad contra un buen rival como Santa Fe en una cancha donde se siente cómodo como la de Ditaires. Lastimosamente, el Poderoso no contará con su máxima figura, Juan Fernando Quintero, ni con su delantero titular, Jeison Medina, ambos jugadores son bajas por lesión. Por otro lado, el chocoano, Jackson Martínez, aún se acondiciona para volver al fútbol profesional después de 6 años de inactividad.

Ante este panorama, el DT del Rojo, Luis Amaranto Perea, tendrá que buscar un esquema que acomode a sus jugadores, los cuales pueden jugar de distintas maneras. Con Quintero en cancha, el DIM se ha posicionado con un 4-2-3-1, sin embargo, cuando no está el “10”, se acomodó con un sólido 4-4-2, aunque es cierto que el primer esquema es posible si se juega con un doble pívote que podría ser Didier Moreno- Halam Loboa, y con Agustín Martegani más adelantado.

Lo positivo para el cuadro antioqueño es el regreso a los terrenos de juego del experimentado lateral izquierdo, Frank Fabra. El exjugador de Boca Juniors es una pieza clave cuando está en buen nivel, su buena técnica y velocidad generan profundidad por banda y mayor probabilidades de un ataque fructífero.

El DIM, que actualmente se encuentra en la sexta casilla del torneo local con 20 puntos, tiene la obligación de ganar si quiere encaminarse para tener un puesto fijo en los ocho primeros clasificados que jugarán los cuadrangulares finales. Los convocados para este compromiso por parte del Medellín son los siguientes:

Arqueros: Éder Chaux y Salvador Ichazo.

Defensas: Alfono Simarra, Kevin Mantila, Luis Escorcia, Joaquín Varela (centrales); Hayen Palacios, Esneyder Mena (laterales derechos); Frank Fabra (lateral izquierdo)

Mediocampistas: Didier Moreno, Halam Loboa, Baldomero Perlaza, Diego Moreno, Agustín Martegani, Daniel Cataño.

Delanteros: Keiner Klinger, Nivaldo Erazo, John Montaño, Carlos Lucumí y Yony González.

¿Cómo llega Santa Fe?

Por el lado de Independiente Santa Fe, el “León Capitalino” es uno de los equipos que también cuenta con un presente irregular en el FPC, enfrenta al que es, quizá, su rival más directo por el momento. Con 19 puntos el Cardenal está en la séptima posición con una unidad menos del DIM. Su reciente triunfo contra el Pereira en Yopal el pasado 29 de septiembre ayudó a la confianza de un equipo que sufrió la eliminación en Copa Sudamericana ante un debilitado Vasco Da Gama.

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La posible formación de Santa Fe para este juego es la siguiente: Andrés Mosquera (arquero); Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla (defensas); Daniel Torres, Johan Torres, Jader Obrian, Maxi Lovera (volantes); Nahuel Bustos y Hugo Rodallega (delanteros).

Lea también: América venció a Llaneros y está cerca de la clasificación anticipada: es líder solitario de la Liga BetPlay

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el Deportivo Independiente Medellín no juega en el estadio Atanasio Girardot?
El DIM jugará como local en el estadio Metropolitano de Ditaires (Itagüí) debido a que el Atanasio Girardot se encuentra en un proceso de preparativos y adecuaciones logísticas para albergar el festival de música electrónica EDC.
¿A qué hora es el partido DIM vs. Santa Fe y por dónde se puede ver en VIVO?
El compromiso por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-2 está programado para este lunes 5 de octubre a las 7:00 P.M. y contará con la transmisión exclusiva de televisión por medio del canal Win Sports+.
¿Cuáles son las bajas más sensibles del DIM para este partido?
El “Poderoso de la Montaña” sufre dos bajas fundamentales en su estructura titular por lesión: su máxima figura y conductor en el medio campo, Juan Fernando Quintero, y su delantero centro titular, Jeison Medina.

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