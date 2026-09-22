Martegani y Montaño brillaron contra Jaguares: el DIM ganó con sus goles, pero perdió a Juanfer

El partido contra Jaguares fue una montaña rusa de emociones para el DIM. La noche del martes terminó con la alegría de meterse, de nuevo, en la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Liga. Sin embargo, empezó contrariada. No porque el equipo cordobés fuera superior, en el desarrollo del juego, a El Poderoso; sino debido a que, a pesar de que el Medellín fue el equipo que más opciones de gol generó en los primeros 20 minutos, Jaguares fue el primero en dar un golpe sobre la mesa. El equipo dirigido por Hubert Bodhert se puso en ventaja cuando iban 25 minutos. Andrés Rentería, un delantero nacido en Medellín hace 30 años, con pasado en Atlético Nacional y Águilas Doradas, marcó de penalti después de que el juez central pitara, respaldado por el VAR, infracción por una mano de Diego Moreno dentro del área propia.

Ese tanto generó algo de desespero en el cuerpo técnico del Rey de Corazones. Amaranto Perea ha sido crítico con los descuidos defensivos que han llevado a que los rojos pierdan puntos importantes y reciban goles (ya van 9) en lo que va del Clausura. La victoria llegó con sufrimiento Sin embargo, el cuadro escarlata no bajó su intensidad en ataque. Antes del final del primer tiempo insistió tanto que, en una acción ofensiva, el volante argentino Agustín Martegani, de 26 años, marcó, tras rematar de zurda, un golazo que puso a festejar a los aficionados que llegaron al Atanasio. Mil de los 20.067 que llegaron a las tribunas del escenario deportivo ingresaron utilizando el reconocimiento facial, en el piloto que utilizó el cuadro antioqueño para convertirse en el primer club de nuestro país en promover esta tecnología para que sus hinchas entren y promover la paz en el fútbol. Ellos vieron la primera anotación del argentino vestido de rojo.

También sufrieron al minuto 40, cuando observaron que Juan Fernando Quintero se quedó quieto cerca del arco norte del Atanasio, tomándose el muslo de la pierna izquierda, y después pidió el cambio: salió lesionado, al parecer, por una molestia muscular que no lo sacaría mucho tiempo de las canchas. Lo reemplazó Yony González. Su entrada le dio un poco más de velocidad al ataque. Además, obligó a Martegani a ser más “10”. Cuando faltaban 20 minutos para el final del juego, el 20 del DIM, Jhon Edwin Montaño, anotó, de cabeza, el tanto que le dio la victoria a El Poderoso. Esta fue su quinta celebración en el torneo.