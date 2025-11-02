DIM buscará volver a una final de Copa contra Envigado, que quiere dar la sorpresa, ¿a qué hora es el partido?

El DIM busca llegar a la final de la Copa BetPlay después de cinco años. La última vez que el cuadro antioqueño alcanzó el duelo por el título de este torneo fue en la edición de 2020, cuyo juego definitivo se disputó en febrero de 2021 como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Aquella vez, el cuadro rojo venció por penaltis al Deportes Tolima en un Atanasio Girardot vacío por las prohibiciones del aislamiento social. En el tiempo reglamentario, los equipos empataron 1-1. En la tanda de penales, los antioqueños se impusieron 5-4.
No hubo grito desaforado en las tribunas, sino uno más contenido de los jugadores en la cancha, que celebraban el segundo título consecutivo del Medellín en ese torneo (también ganó la edición 2019). Este año, los hinchas del DIM esperan poder ver, de nuevo, a su equipo levantar un trofeo desde las graderías del máximo escenario del fútbol antioqueño.