DIM buscará reponerse del “golpe” contra Nacional ante el Bucaramanga en el Atanasio, ¿a qué hora es el partido?

En el DIM no hubo mucho tiempo para procesar “el golpe emocional” de la derrota en clásico paisa ante Nacional. Apenas tres días después de ese duelo, el cuadro rojo tiene otra prueba de fuego en el Atanasio Girardot.
El Poderoso, dirigido por Alejandro Restrepo, recibe este miércoles al líder de la Liga, Atlético Bucaramanga, en el duelo válido por la fecha 18 del Torneo Clausura. Los antioqueños, que son el equipo que más goles ha celebrado en el segundo semestre del año con 36 celebraciones, se medirán con el cuadro que tiene la mejor defensa.