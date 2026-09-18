“Es muy frustrante”: Amaranto Perea está molesto con los errores defensivos que le cuestan partidos al DIM

El DIM es uno de los dos equipos que más goles ha recibido en lo que va del Clausura. El cuadro rojo, que empató 2-2 en jueves con Bucaramanga, ha encajado 10 tantos en los ocho encuentros que ha disputado. El elenco dirigido por Amaranto Perea –un reconocido exdefensor antioqueño que jugó en el Atlético de Madrid más de una década–, no ha logrado consolidar una defensa fuerte.
El Poderoso, que aparece tercero en la tabla de posiciones de la Liga con 16 puntos menos y un partido menos que América de Cali, primero con 20 unidades, ha ganado cinco encuentros en lo que va del semestre. Además, empató dos y solo perdió uno –contra el Cúcuta, 1-0, en el Atanasio Girardot–.