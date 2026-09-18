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“Es muy frustrante”: Amaranto Perea está molesto con los errores defensivos que le cuestan partidos al DIM

El cuadro rojo es uno de los dos equipos que más goles han recibido en el Clausura de 2026. Solo ha sacado el arco en cero en dos de sus ocho partidos.

  • El entrenador antioqueño Amaranto Perea llegó a Independiente Medellín después de ser asistente de Néstor Lorenzo en el Mundial de Norteamérica. Foto: Manuel Saldarriaga
    El entrenador antioqueño Amaranto Perea llegó a Independiente Medellín después de ser asistente de Néstor Lorenzo en el Mundial de Norteamérica. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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El DIM es uno de los dos equipos que más goles ha recibido en lo que va del Clausura. El cuadro rojo, que empató 2-2 en jueves con Bucaramanga, ha encajado 10 tantos en los ocho encuentros que ha disputado. El elenco dirigido por Amaranto Perea un reconocido exdefensor antioqueño que jugó en el Atlético de Madrid más de una década, no ha logrado consolidar una defensa fuerte.

El Poderoso, que aparece tercero en la tabla de posiciones de la Liga con 16 puntos menos y un partido menos que América de Cali, primero con 20 unidades, ha ganado cinco encuentros en lo que va del semestre. Además, empató dos y solo perdió uno contra el Cúcuta, 1-0, en el Atanasio Girardot.

Su rendimiento, en términos generales, ha sido bueno. Sin embargo, solo en dos de los partidos que ha jugado por Liga en el segundo semestre del 2026 ha logrado sacar el arco en cero. El primero fue la victoria contra el Deportivo Cali de la segunda jornada (1-0). El segundo ante el Deportivo Pereira en el encuentro de la séptima jornada (0-3).

¿Qué dijo Amaranto Perea después de que DIM no logró ganar en Bucaramanga?

En el resto de salida que ha tenido, el equipo antioqueño recibió por lo menos un gol. Frente a Bucaramanga encajó, por tercera vez en el campeonato, dos dianas. Las anteriores fueron en el duelo de la primera fecha, contra el Deportivo Pasto, y en el de la tercera, ante el Deportes Tolima.

El “agravante” ante el elenco nariñense fue que el Medellín no logró sostener la “ventaja” que era tener un futbolistas más en cancha desde que iban 16 minutos del primer tiempo. Por el contrario, terminaron la parte inicial con un marcador de 2-1 en su contra.

“Me parece muy triste que ellos se quedaran rápido con un hombre menos. Estamos pagando caro las situaciones que nos generan. Frustra un poco. Es momento para sentarse, revisar y hablar con los muchachos. Merecimos ganar, sin duda, porque generamos más ocasiones. Hubo unas bajo el arco que no pudimos concretar. Nos dedicaremos a minimizar errores y esperemos en el próximo partido sacar el resultado a favor”, aseguró el entrenador antioqueño Amaranto Perea.

El DIM, que generó once opciones de gol, de las que cinco tuvieron peligro en el arco del rival, solo tuvo que defender seis oportunidades riesgosas generadas por Bucaramanga en el partido. De ellas, tres requirieron de la intervención directa del arquero Éder Chaux y dos terminaron en anotaciones para los santandereanos.

“Con muy poquito estamos sufriendo goles y se nos pierde la oportunidad de ganar partidos. Eso nos cuesta, la verdad. Hay que mejorar. En muchos aspectos estamos bien, pero hay otros, como la presión en bloque tras pérdida, en los que esperamos corregirlo para los próximos partidos”, aseguró Perea.

La eficacia en la zona ofensiva también ha sido un punto débil del Medellín. Hasta el momento, suma 15 celebraciones en el torneo y es el tercer equipo con más tantos anotados –solo lo superan América de Cali y Atlético Nacional con 20 y 17, respectivamente–; sin embargo, podría estar mejor en ese ítem. El duelo contra Jaguares del próximo martes (6:00 p.m.), será la oportunidad para mostrar las mejorías prometidas.

¿Cuántos goles ha recibido el Independiente Medellín en el Torneo Clausura 2026?
El cuadro ‘Poderoso’ ha encajado 10 goles en los ocho partidos disputados, siendo uno de los dos equipos más goleados del torneo.
¿En cuántos partidos ha logrado el DIM mantener su arco en cero en este semestre?
Únicamente en dos encuentros: en la victoria 1-0 frente al Deportivo Cali (fecha 2) y en el triunfo 0-3 ante Deportivo Pereira (fecha 7).
¿Qué dijo el técnico Amaranto Perea sobre las fallas defensivas de su equipo?
Perea expresó sentir tristeza y frustración al señalar que “con muy poquito estamos sufriendo goles” y enfatizó en la necesidad de corregir la presión en bloque tras pérdida.

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