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DIM visita al colero Junior con la baja de dos de sus figuras; ¿qué nómina podría utilizar Amaranto?

Medellín afronta ante Junior un nuevo desafío en la Liga BetPlay, sin dos de sus figuras, pero respaldado por una campaña de 19 puntos.

  • El volante argentino Agustín Martegani cumple destacada campaña con el Independiente Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga
    El volante argentino Agustín Martegani cumple destacada campaña con el Independiente Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

25 de septiembre de 2026
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Sin Juan Fernando Quintero y Frank Fabra, dos de sus figuras descartadas por problemas físicos, el Deportivo Independiente Medellín visita este sábado (8:20 p.m.) al Junior en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en duelo válido por la fecha 12 de la Liga Betplay-2 2026.

Juanfer padece “una lesión muscular del recto femoral izquierdo y su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, según informó el club paisa este viernes sobre el mediocampista, quien debió abandonar la cancha el pasado martes en el triunfo 2-1 del conjunto rojo ante Jaguares en el estadio Atanasio Girardot, encuentro en el que anotaron Agustín Martegani y John Montaño.

El posible remplazo de Juanfer sería Daniel Cataño, aunque el técnico Amaranto Perea podría jugársela con dos volantes de contención: Didier Moreno y Halam Loboa, y enviar más adelantado a Martegani y dejar a Cataño en el banco de suplentes.

En la zaga, el técnico Perea dejó la duda en el acompañante de Kevin Mantilla, pues aunque Alfonso Simarra cumplió una buena labor ante Jaguares, el titular ha sido Joaquín Varela que no atraviesa un buen momento.

Así están en la tabla de posiciones

Fabra, por su parte, suma varios días en proceso de recuperación y su reaparición tomará algunas semanas más. El resto del plantel está a disposición del técnico Amaranto Perea para conformar un grupo competitivo, tal como señaló Halam Loboa: “Gracias a Dios hay un gran equipo, tenemos la nevera llena, con grandes jugadores y seres humanos; el que actúe hará las cosas de la mejor manera”.

El cuadro atlanticense, dirigido por el exarquero Sebastián Viera, no registra una buena campaña: ocupa la última casilla con 6 puntos, fruto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas, con 12 goles a favor y 14 en contra. Además, tiene tres partidos pendientes: de visitante frente a Atlético Nacional y Chicó, y de local ante Pereira.

Lea: ¡Confirmado! Esta es la lesión que sufrió Juan Fernando Quintero; DIM espera su evolución

El Poderoso se ubicaba en la cuarta posición con 19 puntos, los mismos que Atlético Nacional. América lidera la tabla con 24 unidades, seguido por Millonarios con 20, mientras que Deportivo Cali aparece con 18.

InfogrÃ¡fico
DIM visita al colero Junior con la baja de dos de sus figuras; ¿qué nómina podría utilizar Amaranto?

“En el partido pasado era importante y necesario ganar, sin sufrir. Me hubiera gustado triunfar por más goles, pero lo importante fue que la gente nos acompañó, pues veníamos de una época difícil”, afirmó Amaranto.

El estratega se mostró motivado de cara al calendario, pues tras la visita al Junior enfrentará a rivales exigentes como Millonarios y Nacional, lo que obligará al grupo a mantener la concentración y dar lo mejor en el campo. El viernes jugaban Chicó vs. Pasto y Caldas vs. Bucaramanga. Este sábado también se miden Pereira-Inter de Bogotá (4:00 p.m.) y Cúcuta vs. Llaneros (6:15 p.m.).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora juegan Junior y Medellín por la fecha 12 de la Liga BetPlay-2 2026?
¿Por qué Juan Fernando Quintero no juega contra Junior?
Juan Fernando Quintero es baja por una lesión muscular en el recto femoral izquierdo que sufrió durante el partido del DIM contra Jaguares.

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