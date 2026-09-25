DIM visita al colero Junior con la baja de dos de sus figuras; ¿qué nómina podría utilizar Amaranto?

Sin Juan Fernando Quintero y Frank Fabra, dos de sus figuras descartadas por problemas físicos, el Deportivo Independiente Medellín visita este sábado (8:20 p.m.) al Junior en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en duelo válido por la fecha 12 de la Liga Betplay-2 2026.

Juanfer padece “una lesión muscular del recto femoral izquierdo y su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, según informó el club paisa este viernes sobre el mediocampista, quien debió abandonar la cancha el pasado martes en el triunfo 2-1 del conjunto rojo ante Jaguares en el estadio Atanasio Girardot, encuentro en el que anotaron Agustín Martegani y John Montaño.

El posible remplazo de Juanfer sería Daniel Cataño, aunque el técnico Amaranto Perea podría jugársela con dos volantes de contención: Didier Moreno y Halam Loboa, y enviar más adelantado a Martegani y dejar a Cataño en el banco de suplentes.

En la zaga, el técnico Perea dejó la duda en el acompañante de Kevin Mantilla, pues aunque Alfonso Simarra cumplió una buena labor ante Jaguares, el titular ha sido Joaquín Varela que no atraviesa un buen momento.