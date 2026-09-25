DIM visita al colero Junior con la baja de dos de sus figuras

Sin Juan Fernando Quintero y Frank Fabra, dos de sus figuras descartadas por problemas físicos, el Deportivo Independiente Medellín visita este sábado (8:20 p.m.) al Junior en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en duelo válido por la fecha 12 de la Liga Betplay-2 2026.

Juanfer padece “una lesión muscular del recto femoral izquierdo y su incapacidad dependerá de su evolución clínica”, según informó el club paisa este viernes sobre el mediocampista, quien debió abandonar la cancha el pasado martes en el triunfo 2-1 del conjunto rojo ante Jaguares en el estadio Atanasio Girardot, encuentro en el que anotaron Agustín Martegani y John Montaño.

Fabra, por su parte, suma varios días en proceso de recuperación y su reaparición tomará algunas semanas más. El resto del plantel está a disposición del técnico Amaranto Perea para conformar un grupo competitivo, tal como señaló Halam Loboa: “Gracias a Dios hay un gran equipo, tenemos la nevera llena, con grandes jugadores y seres humanos; el que actúe hará las cosas de la mejor manera”.

El cuadro atlanticense, dirigido por el exarquero Sebastián Viera, no registra una buena campaña: ocupa la última casilla con 6 puntos, fruto de una victoria, tres empates y cuatro derrotas, con 12 goles a favor y 14 en contra. Además, tiene tres partidos pendientes: de visitante frente a Atlético Nacional y Chicó, y de local ante Pereira.

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El Poderoso se ubicaba en la cuarta posición con 19 puntos, los mismos que Atlético Nacional. América lidera la tabla con 24 unidades, seguido por Millonarios con 20, mientras que Deportivo Cali aparece con 18.