DIM perderá a un capitán, pero tendrá el regreso de su “gran figura” para enfrentar a Estudiantes en Libertadores

Su nombre tiene mística. Por eso cualquier futbolista suramericano sueña con jugar, siquiera, algunos minutos en un partido de este torneo. La presencia de un club en la Copa Libertadores puede ser determinante para que un deportista acepte o no una oferta: ninguno se quiere perder la oportunidad de estar en “La Gloria Eterna”. Quizás por ese motivo Didier Moreno, experimentado volante del DIM –tiene 34 años–, que por lo general funge como capitán del equipo, parecía “un juvenil” ansioso durante la mañana del lunes parado afuera de la sala de prensa del Medellín en la sede administrativa de Itagüí para saber si el entrenador Alejandro Restrepo lo tendría en cuenta para el partido ante Estudiantes de La Plata por Libertadores, que se jugará el miércoles a las 7:00 p. m.

Estaba nervioso. Caminaba de un lado a otro, esperando la respuesta. Moreno salió lesionado del duelo entre el DIM y Once Caldas, que se jugó el jueves Santo. Corría el minuto 46 cuando recibió un golpe en la rodilla por parte de un rival. Mostró dolo. No pudo continuar. Lo reemplazó Baldomero Perlaza. Didier no sufrió un problema grave: el dictamen fue un esguince de primer o segundo grado. Entre ese momento y la mañana de este lunes, pasaron cuatro días. Uno de ellos –el Viernes Santo–, los futbolistas descansaron. Didier se cuidó e hizo recuperación. El dolor en la rodilla mermó. Creyó que estaba en condiciones para jugar el miércoles. Él es un ”viejo zorro” y conoce su cuerpo. Además, le gusta mucho jugar. Por eso esperaba que a la pregunta de un periodista por si estaría o no en cancha, respondieran de manera positiva.

“Didier no va a estar en el partido porque tuvo un esguince de segundo grado en la rodilla. Le ha bajado el dolor, pero dependerá del proceso de recuperación. Sabemos que pronto puede volver a estar en las canchas. Es una lesión que no necesita cirugía y se puede tratar con fortalecimiento. Sin embargo, no estará”, respondió Alejandro Restrepo. Cuando Moreno se dio cuenta, se mostró frustrado. “Me bajaron de la nave”, manifestó el futbolista, que llegó al cuadro rojo como refuerzo “estelar” para este año, después de ser campeón de Liga con Junior en diciembre, siendo protagonista. Después, se fue a hacer su proceso de recuperación en el gimnasio sabiendo que no sería tenido en cuenta.

¿Cuánto tiempo duró por fuera “El Polaco”?

Pasaron 15 minutos. Los futbolistas salieron del camerino donde se cambian hacia la cancha principal de la sede del barrio Pilsen. Frank Fabra hizo una muestra de su talento: tomó uno de los balones de la Copa Libertadores 2026 y, desde atrás del arco que ubicaron en la mitad del terreno de juego, intentó meter un gol poniéndole efecto a la pelota. Lo logró.

Mientras tanto, el delantero argentino Francisco Fydriszewski, quien sufrió una lesión en el codo izquierdo el 19 de marzo en la victoria 2-0 del DIM ante Junior después de caerse en una jugada “normal”, ingresó al campo para unirse a la práctica. Llevaba, para estabilizar la extremidad que se le salió, una codera negra que, a simple vista, movía sin dolor y no limitaba sus movimientos.

La presencia de El Polaco, uno de los goleadores del Medellín en lo que va del año –suma dos goles y tres asistencias–, ya terminó su proceso de recuperación. De hecho, según manifestó Alejandro Restrepo, desde el sábado entrena a la par con sus compañeros. En la práctica del lunes se vio bien: con ritmo, velocidad. El técnico aseguró que lo van a convocar para el encuentro ante Estudiantes.