DIM perderá a un capitán, pero tendrá el regreso de su “gran figura” para enfrentar a Estudiantes en Libertadores

Su nombre tiene mística. Por eso cualquier futbolista suramericano sueña con jugar, siquiera, algunos minutos en un partido de este torneo. La presencia de un club en la Copa Libertadores puede ser determinante para que un deportista acepte o no una oferta: ninguno se quiere perder la oportunidad de estar en “La Gloria Eterna”.
Quizás por ese motivo Didier Moreno, experimentado volante del DIM –tiene 34 años–, que por lo general funge como capitán del equipo, parecía “un juvenil” ansioso durante la mañana del lunes parado afuera de la sala de prensa del Medellín en la sede administrativa de Itagüí para saber si el entrenador Alejandro Restrepo lo tendría en cuenta para el partido ante Estudiantes de La Plata por Libertadores, que se jugará el miércoles a las 7:00 p. m.