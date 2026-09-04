Independiente Medellín, primer club en Colombia que implementará reconocimiento facial para ingresar al estadio

El Deportivo Independiente Medellín anunció que se convertirá en el primer club de Colombia en implementar un sistema de ingreso al estadio mediante reconocimiento facial, una medida que busca transformar la experiencia de los hinchas y aportar a un fútbol más seguro. La iniciativa hace parte de las estrategias que adelanta el club para modernizar los procesos de acceso al estadio Atanasio Girardot y fortalecer las herramientas de seguridad para las autoridades. El DIM, mediante un comunicado, señaló que su propósito es que asistir al fútbol vuelva a consolidarse como uno de los grandes planes de entretenimiento del país: un espacio para encontrarse con amigos, compartir en familia y disfrutar del espectáculo sin violencia. “Hace más de cuatro años, el DIM, en alianza con Sports Crowd, fue pionero en la digitalización de los procesos de ingreso al estadio. Hoy, dando un nuevo paso en materia de innovación, seguridad y tecnología, el club será el primero en Colombia en implementar un sistema de ingreso mediante reconocimiento facial”, señalaron voceros del equipo.

Primer piloto con hinchas de la Rexixtenxia Norte

La primera prueba del sistema se realizará con 1.000 hinchas de la Rexixtenxia Norte (RXN), la barra popular más grande del Poderoso. El piloto tendrá lugar durante el partido que el equipo disputará el próximo 18 de septiembre en el estadio Atanasio, ante Jaguares. Lea: En vivo | El DIM golpeó tres veces y se trepó al segundo lugar de la Liga: vea los goles del triunfo poderoso Esta etapa inicial permitirá evaluar el funcionamiento de la tecnología, conocer la experiencia de los aficionados y realizar los ajustes necesarios antes de avanzar hacia una implementación más amplia.

¿Cómo funcionará el ingreso con reconocimiento facial?

El sistema permitirá verificar que la persona que adquirió una entrada sea efectivamente quien ingresa al estadio. Con esta tecnología, el hincha no tendrá que presentar ni escanear una boleta física o un código QR. El reconocimiento facial validará su identidad y, una vez realizada la comprobación, habilitará el acceso al escenario deportivo. De acuerdo con el DIM, la herramienta busca hacer más ágil el ingreso y, al mismo tiempo, fortalecer los procesos de seguridad mediante una mayor trazabilidad de las personas que entran al escenario deportivo.

Esta información también facilitará el trabajo conjunto entre el club y las autoridades, especialmente en los procesos relacionados con la identificación y sanción de personas involucradas en hechos de violencia o intolerancia. “El objetivo es claro: que las nuevas herramientas de tecnología permitan identificar y sancionar a quienes protagonizan hechos de violencia, sin castigar a quienes hacen del fútbol una experiencia de convivencia, pasión y entretenimiento”, indicó el club.

DIM tomó como referencia experiencias de Brasil

Como parte del proceso de implementación, representantes del DIM realizaron visitas técnicas a Brasil para conocer de primera mano experiencias exitosas con sistemas de reconocimiento facial en escenarios deportivos. A partir de esas experiencias, el club trabaja junto con especialistas y líderes tecnológicos para adaptar la solución a las necesidades de Medellín y del fútbol colombiano. La iniciativa se desarrolla mediante una alianza entre DIM, Sports Crowd y Bepass, compañías que buscan llevar al país la tecnología de reconocimiento facial aplicada al fútbol. “El Deportivo Independiente Medellín seguirá trabajando para que ir al estadio vuelva a ser, cada vez más, un plan para todos: más seguro, más familiar, más ágil y con la pasión de siempre”, concluyó la institución. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas