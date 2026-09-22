¡Pionero en Colombia! El DIM estrena sistema de reconocimiento facial para el ingreso al Atanasio: así será el piloto

El DIM se convertirá, en la tarde-noche de este martes 22 de septiembre, en el primer equipo en implementar el reconocimiento facial para el ingreso de sus aficionados al estadio. En el encuentro entre el cuadro rojo y Jaguares de Córdoba, válido por la fecha 11 del Clausura, los rojos harán el primer piloto de la iniciativa.
De acuerdo con la información que compartió el club, la prueba se hará en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. En ese sector, por lo general, se ubican los miembros de la Rexixtenxia Norte, barra popular más grande del elenco antioqueño que, por lo general, cuenta con más de 5.000 asistentes al escenario deportivo.