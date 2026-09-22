Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Pionero en Colombia! El DIM estrena sistema de reconocimiento facial para el ingreso al Atanasio: así será el piloto

El cuadro rojo se enfrenta este martes a Jaguares de Córdoba (6:00 p.m.), en el duelo de la fecha 11. En el ingreso a Norte se hará el piloto.

  • Los aficionados del Medellín serán los primeros en entrar con reconocimiento facial a un estadio en Colombia. Foto: tomada del x del DIM
    Los aficionados del Medellín serán los primeros en entrar con reconocimiento facial a un estadio en Colombia. Foto: tomada del x del DIM
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 5 horas
bookmark

El DIM se convertirá, en la tarde-noche de este martes 22 de septiembre, en el primer equipo en implementar el reconocimiento facial para el ingreso de sus aficionados al estadio. En el encuentro entre el cuadro rojo y Jaguares de Córdoba, válido por la fecha 11 del Clausura, los rojos harán el primer piloto de la iniciativa.

De acuerdo con la información que compartió el club, la prueba se hará en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot. En ese sector, por lo general, se ubican los miembros de la Rexixtenxia Norte, barra popular más grande del elenco antioqueño que, por lo general, cuenta con más de 5.000 asistentes al escenario deportivo.

¿Cómo será el piloto que tiene programado el DIM?

En el Medellín vienen trabajando desde hace varios meses para que la iniciativa de reconocimiento facial salga bien. En los primeros días de septiembre el cuadro rojo sacó un comunicado en el que anunciaba que en el duelo contra Jaguares, programado inicialmente para el 18 de este mes fue aplazado por el “apretón” del calendario, mil personas que asisten al sector norte del Atanasio serían parte del piloto.

Este martes todos los esfuerzos en la previa del partido estarán concentrados en promocionar la innovación. La programación empieza a las 4:30 p.m. Desde esa hora, en la parte baja del sector occidental del Atanasio, el presidente del Medellín, representantes de las empresas que se asociaron a la iniciativa y miembros de la administración municipal, estarán dando una charla sobre cómo se hizo el proceso para llegar al ingreso con reconocimiento facial al estadio de la ciudad.

45 minutos después, a las 5:15 de la tarde, los mil hinchas que están programados para probar la tecnología, harán el ingreso al Atanasio Girardot poniendo su rostro en una cámara. Esta iniciativa responde, fundamentalmente, a dos cosas. Por un lado, innovar con tecnología en el ingreso de los aficionados al escenario deportivo.

De otra parte, tener mayor control para evitar que ocurran hechos como los desmanes que han ocurrido en el tiempo reciente en el escenario deportivo durante partidos como el que se jugó el 7 de mayo entre Medellín y Flamengo de Brasil, por Copa Libertadores, que terminó suspendido porque los hinchas de la tribuna norte lanzaron pólvora y algunos elementos hacia la cancha del escenario deportivo.

Lo mismo pasó en la final de la Copa BetPlay del 2025, en la que se midieron El Poderoso y Nacional. Cuando el encuentro finalizó, hubo enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos en la gramilla artificial que separa la parte baja de la tribuna occidental del gramado del Atanasio. En últimas, el objetivo de la iniciativa es promover, de nuevo, el fútbol en paz en la ciudad.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué logro pionero alcanzó el Independiente Medellín en el fútbol colombiano?
Se convirtió en el primer equipo en Colombia en implementar la tecnología de reconocimiento facial para el ingreso de sus aficionados al estadio.
¿En qué partido y fecha se realiza la prueba piloto de reconocimiento facial?
La prueba se lleva a cabo este martes 22 de septiembre de 2026, en el partido válido por la fecha 11 del Torneo Clausura entre el DIM y Jaguares de Córdoba.
¿En qué sector del estadio Atanasio Girardot se implementa el piloto?
El piloto está concentrado en la tribuna Norte, sector donde habitualmente se ubica la barra organizada Rexixtenxia Norte.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
DIM
Jaguares de Córdoba
Estadio Atanasio Girardot
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos