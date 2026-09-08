DIM buscará eliminar al Pasto en la Copa Betplay y así citarse con Nacional en el clásico paisa

El Poderoso llega a este encuentro con la obligación de conseguir un resultado positivo en territorio nariñense para mantenerse con vida en la competencia. A diferencia de otras fases, no hay margen para especular: el ganador avanzará directamente a los cuartos de final.

Independiente Medellín afronta este miércoles un nuevo desafío en la Copa BetPlay. El conjunto dirigido por Amaranto Perea visita desde las 8:10 p. m. al Deportivo Pasto, en un duelo de eliminación directa correspondiente a los octavos de final del torneo. El compromiso será transmitido por Win Sports +.

Amaranto recupera jugadores

En la previa del compromiso, el DIM recibió buenas noticias en cuanto a su nómina. Alexis Serna y Frank Fabra volvieron a estar disponibles para el técnico Amaranto Perea y podrán ser tenidos en cuenta para el encuentro ante el conjunto nariñense.

La situación de Juan José Córdoba es diferente. El atacante todavía no está disponible y continuará por fuera de la convocatoria, por lo que el cuerpo técnico tendrá que buscar otras alternativas para conformar su ataque.

El premio: clásico paisa

Además de la clasificación, el partido tiene un atractivo adicional para el cuadro antioqueño. Si el DIM logra superar al Pasto, se enfrentará con Atlético Nacional en la siguiente ronda de la Copa BetPlay.

De esta manera, el duelo en el estadio La Libertad no solamente representa la posibilidad de avanzar en el torneo, sino también la puerta de entrada a una nueva edición del clásico antioqueño, esta vez por un lugar en las semifinales de la Copa Colombia.

Una visita que históricamente le ha costado

Los antecedentes recientes en Pasto muestran un escenario complicado para el Medellín. En sus últimas 10 visitas al conjunto nariñense, el DIM consiguió apenas dos triunfos, mientras que el Deportivo Pasto ganó cuatro encuentros y los cuatro restantes terminaron en empate.

La estadística favorece al cuadro local, pero también deja claro que el Poderoso sabe lo que es ganar en territorio nariñense. Por eso, el equipo de Amaranto Perea deberá intentar romper esa tendencia y conseguir una victoria que le permita continuar en carrera.

El presente invita al optimismo

Más allá de los antecedentes, el Medellín puede aferrarse a su actualidad para afrontar el compromiso con confianza. En sus últimas 10 presentaciones, el conjunto antioqueño solamente perdió dos partidos: frente al Vasco da Gama de Brasil y contra el Cúcuta Deportivo.

En ese mismo periodo, el Poderoso consiguió seis victorias y sumó dos empates, números que reflejan un buen momento y que buscará trasladar a la Copa BetPlay.