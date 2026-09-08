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DIM buscará eliminar al Pasto en la Copa Betplay y así citarse con Nacional en el clásico paisa

Medellín visita este miércoles al Pasto con un objetivo claro: avanzar en la Copa BetPlay y jugar un nuevo clásico antioqueño frente a Nacional.

  • Frank Fabra regresa a las convocatorias del DIM y seguramente será titular frente al Pasto tras cumplir con el protocolo para conmociones que recomienda la FIFA. FOTO Juan Antonio Sánchez
    Frank Fabra regresa a las convocatorias del DIM y seguramente será titular frente al Pasto tras cumplir con el protocolo para conmociones que recomienda la FIFA. FOTO Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Independiente Medellín afronta este miércoles un nuevo desafío en la Copa BetPlay. El conjunto dirigido por Amaranto Perea visita desde las 8:10 p. m. al Deportivo Pasto, en un duelo de eliminación directa correspondiente a los octavos de final del torneo. El compromiso será transmitido por Win Sports +.

El Poderoso llega a este encuentro con la obligación de conseguir un resultado positivo en territorio nariñense para mantenerse con vida en la competencia. A diferencia de otras fases, no hay margen para especular: el ganador avanzará directamente a los cuartos de final.

Amaranto recupera jugadores

En la previa del compromiso, el DIM recibió buenas noticias en cuanto a su nómina. Alexis Serna y Frank Fabra volvieron a estar disponibles para el técnico Amaranto Perea y podrán ser tenidos en cuenta para el encuentro ante el conjunto nariñense.

La situación de Juan José Córdoba es diferente. El atacante todavía no está disponible y continuará por fuera de la convocatoria, por lo que el cuerpo técnico tendrá que buscar otras alternativas para conformar su ataque.

El premio: clásico paisa

Además de la clasificación, el partido tiene un atractivo adicional para el cuadro antioqueño. Si el DIM logra superar al Pasto, se enfrentará con Atlético Nacional en la siguiente ronda de la Copa BetPlay.

De esta manera, el duelo en el estadio La Libertad no solamente representa la posibilidad de avanzar en el torneo, sino también la puerta de entrada a una nueva edición del clásico antioqueño, esta vez por un lugar en las semifinales de la Copa Colombia.

Una visita que históricamente le ha costado

Los antecedentes recientes en Pasto muestran un escenario complicado para el Medellín. En sus últimas 10 visitas al conjunto nariñense, el DIM consiguió apenas dos triunfos, mientras que el Deportivo Pasto ganó cuatro encuentros y los cuatro restantes terminaron en empate.

La estadística favorece al cuadro local, pero también deja claro que el Poderoso sabe lo que es ganar en territorio nariñense. Por eso, el equipo de Amaranto Perea deberá intentar romper esa tendencia y conseguir una victoria que le permita continuar en carrera.

El presente invita al optimismo

Más allá de los antecedentes, el Medellín puede aferrarse a su actualidad para afrontar el compromiso con confianza. En sus últimas 10 presentaciones, el conjunto antioqueño solamente perdió dos partidos: frente al Vasco da Gama de Brasil y contra el Cúcuta Deportivo.

En ese mismo periodo, el Poderoso consiguió seis victorias y sumó dos empates, números que reflejan un buen momento y que buscará trasladar a la Copa BetPlay.

El DIM sabe que una victoria en Pasto tendría un doble premio: avanzar a los cuartos de final y ganarse el derecho a disputar otro clásico antioqueño frente a Nacional. Para conseguirlo, deberá superar una plaza que históricamente le ha resultado difícil, pero a la que ya sabe cómo ganar.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y dónde juega el DIM contra Pasto?
El Independiente Medellín visita este miércoles al Deportivo Pasto, desde las 8:10 p. m., en el estadio La Libertad, por los octavos de final de la Copa BetPlay.
¿Qué jugadores recupera Amaranto Perea para este partido?
El técnico del DIM vuelve a contar con Alexis Serna y Frank Fabra, quienes están disponibles para enfrentar al conjunto nariñense. Juan José Córdoba, por su parte, continúa fuera de la convocatoria.
¿Qué pasaría si el DIM elimina al Pasto?
El Poderoso avanzaría a los cuartos de final de la Copa BetPlay y se enfrentaría con Atlético Nacional, por lo que estaría en juego una nueva edición del clásico paisa por un cupo a las semifinales.

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