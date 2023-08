Ellos se anteponen a las dificultades: el DIM tiene una barra sin límites que siempre lo alienta

“Desde que me accidenté, ir al estadio ha sido algo magnífico para mí, se me olvidan los dolores, los problemas, todo”, dijo, con tono de voz alegre, Juan Guillermo Sastoque , el líder de la barra Poderosos Sin Límites, fundada en septiembre de 2022 y conformada por 106 hinchas del Medellín, de entre 6 y 70 años, con alguna discapacidad.

Lo llevaron al médico. Los doctores intentaron, sin fruto, hacerle terapias durante cerca de 18 meses (año y medio) para que recuperara la movilidad en las piernas. No fue posible. Quedó en una silla de ruedas.

“Después del accidente yo quedé como con una pena. No me gustaba salir a la calle. Hasta que un día un amigo me dijo que volviera al estadio, que era algo que me encantaba. Le hice caso y eso me ayudó mucho”, aseguró.

Once años después, Juan lidera una de las barras más especiales del Medellín. Lo hace con la consciencia de que eso hace feliz a sus compañeros, que ya son como una familia, y solo reclama que el equipo le permita ampliar el aforo para que más personas puedan entrar y que, algunas personas que frecuentan el estadio no los discriminen. La lucha continúa.