Se abre la puja: estos son los canales que pelean por los derechos de televisión del fútbol colombiano

La novela de los derechos de televisión del fútbol colombiano entra en una etapa decisiva. La Dimayor ya recibe propuestas formales de los canales interesados en transmitir los torneos locales, pues el contrato actual con Win Sports está a punto de expirar y desde el próximo año el panorama podría dar un giro total.
Aunque Win Sports busca mantener su hegemonía en las pantallas, EL COLOMBIANO conoció que la competencia será feroz: Caracol Televisión, ESPN (Disney), la propia Dimayor con su proyecto Dimayor TV, una oferta del gobierno nacional para transmitir el fútbol en señal abierta y una poderosa empresa internacional especializada en deportes ya presentaron sus intenciones.