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¡La hegemonía azucarera sigue! El Deportivo Cali ganó por tercera vez consecutiva la Liga Betplay Femenina

Con tres títulos al hilo, el Deportivo Cali se consolida como el amo y señor del fútbol femenino en Colombia.

  • Deportivo Cali ganó su tercer campeonato consecutivo. FOTO: X CaliFemenino
    Deportivo Cali ganó su tercer campeonato consecutivo. FOTO: X CaliFemenino
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Ante la atenta mirada de más de 18.000 personas en un estadio Deportivo Cali en Palmaseca, las jugadoras “Azucareras” saltaron al gramado de su estadio para enfrentarse a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final de la Liga Betplay Femenina 2026. Una fiesta total esperó a las jugadoras dirigidas por Jhon Alber Ortíz, quienes sacaron ventaja en Bogotá por 3-2 y se impusieron nuevamente en su casa por 4-2, para levantar el título tras un global de 7-4.

Por su parte, las “Leonas” de Omar Ramírez no se dejaron amedrentar en un inicio y salieron a buscar el triunfo para, al menos, igualar la serie contra el verdugo de sus últimas dos finales. El equipo santafereño fue al frente, adelantó líneas y buscó distintas maneras de hacer daño a la guardameta Maryory Sánchez del Cali, hasta que al minuto 15, un remate desde casi 40 metros de Mariana Zamorano silenció Palmaseca y brindó esperanza para las bogotanas.

La ilusión “Cardenal” no duró mucho. Tan solo cinco minutos después de la anotación de Zamorano, el Cali se impuso en un balón parado donde se equivocó la arquera Wendy Martínez y la delantera Melanin Aponzá aprovechó, no perdonó y abrió el camino para lo que se venía. El vigente campeón había despertado y no se iba a quedar de brazos cruzados, mucho menos frente a su público.

Con la presión alta, una de las características de las caleñas, Karla Viancha recuperó un balón en terreno rival y asistió a la gran figura del equipo, Ingrid Guerra, quien inició así su show y puso el 2-1 al 42’ para mandar al descanso el partido con medio título en el bolsillo blanquiverde. Para la segunda mitad, el Cali no bajó la intensidad y, con posesiones largas, rompió la presión de Santa Fe, llegando a última línea y generando una nueva anotación, aunque esta vez fue un autogol de la lateral Izabella Cortés. Al minuto 56, ya el Cali ganaba 3-1 y 6-3 en el global.

Y al final, quién más sino Ingrid Guerra puso la cereza al pastel Con velocidad, gambeta y una gran definición, la estrella del Deportivo Cali liquidó el pleito al 93’, celebró con sus compañeras mientras al fondo se escuchaba la algarabía del estadio. Una fiesta total que las “Azucareras” no han dejado apagar hace tres años. El Cali es tricampeón del FPC femenino y consiguió su cuarto título desde que se creó la liga en Colombia. Sin duda alguna, una hegemonía en nuestro fútbol.

Jhon Alber Ortíz, el más ganador

La cara principal de los entrenadores del fútbol femenino en Colombia es Jhon Alber Ortiz. El vallecaucano de 54 años de edad está al frente del Cali hace más de media década, fue el estratega en los títulos de 2021, 2024, 2025 y ahora, 2026. Cuatro veces dominó la competición local, mucho más que cualquier otro entrenador.

Al técnico se le vio contento, al borde de las lágrimas con sus dirigidas y apoyado en su familia. En rueda de prensa mencionó la inmensa alegría que conlleva este título y su galardón como máximo ganador de los banquillos en el FPC femenino:

“Uno no alcanza a dimensionarlo. Uno está acá con todos los saludos, pero no ve más allá, posiblemente mañana, el lunes, con cabeza fría, uno podrá decir que se hizo algo grande. Si se pudo una, dos, tres, cuatro veces, se podrá hasta más. No sé hasta dónde pueda llegar esto y cuánto dure, pero de que le estamos aportando al fútbol femenino para que crezca, así es”, mencionó el entrenador.

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¿Cómo quedó el marcador global de la final de la Liga Betplay Femenina 2026 entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe?
El Deportivo Cali se coronó campeón tras imponerse con un marcador global de 7-4 sobre Independiente Santa Fe. Las “Azucareras” ganaron el partido de ida en Bogotá por 3-2 y sentenciaron la serie en el estadio de Palmaseca con una victoria por 4-2 en el encuentro de vuelta.
¿Cuántos títulos de la liga femenina de Colombia tiene el Deportivo Cali en su historia?
Con la consagración en 2026, el Deportivo Cali acumula un total de cuatro títulos de la Liga Femenina del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), consolidando una hegemonía con sus campeonatos en 2021, 2024, 2025 y 2026.
¿Quién es el director técnico más ganador en la historia de la Liga Betplay Femenina?
El estratega vallecaucano Jhon Alber Ortíz es el técnico más ganador del fútbol femenino en Colombia, al sumar cuatro títulos al frente del Deportivo Cali (2021, 2024, 2025 y 2026), superando a cualquier otro entrenador en los banquillos de la competición local.

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