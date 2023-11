“Salí sin fianza, tengo que presentarme en un sitio por un tiempo, es como un periodo de prueba que uno tiene. Me suspendieron la licencia por tres meses”, agregó.

Así mismo, aceptó su responsabilidad en los hechos y dijo que si no hubiera ido con tragos, no hubiera ido a la cárcel, porque no llevaba botellas de licor en el carro.

“No estoy justificando absolutamente nada, estuvo mal hecho y a cualquier persona le puede pasar... Duré 10 años sin tomarme una gota de licor. Salimos y desafortunadamente pasó este percance, son cosas que pasan en la vida”, añadió.