Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Daniel Muñoz está listo para su debut con Nottingham Forest: ¿cuándo, a qué hora será y dónde verlo?

Daniel Muñoz está listo para comenzar una nueva etapa en la Premier League. El colombiano fue habilitado por Nottingham Forest y podría debutar este sábado frente a Tottenham.

  • Tras su presentación, Daniel Muñoz está listo para jugar. FOTO GETTY
    Tras su presentación, Daniel Muñoz está listo para jugar. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Este sábado 5 de septiembre, Daniel Muñoz podría comenzar oficialmente una nueva etapa en su carrera profesional. El defensor colombiano ya está disponible para ser convocado por Nottingham Forest, que confirmó a través de sus canales oficiales que el jugador está habilitado para hacer parte del equipo que enfrentará a Tottenham por la tercera jornada de la Premier League.

Muñoz llega al conjunto inglés en buenas condiciones físicas, después de haber realizado la pretemporada con Crystal Palace. El colombiano, que conoce bien el ritmo de la competencia inglesa, tendrá ahora la oportunidad de empezar a sumar minutos con su nuevo equipo y demostrar rápidamente sus condiciones bajo las órdenes del técnico Oliver Glasner.

El estreno podría producirse en un partido de alta exigencia. Nottingham Forest recibirá a Tottenham este sábado a las 9:00 de la mañana, hora de Colombia, en un compromiso que aparece como una primera prueba importante para el lateral colombiano.

Muñoz, listo para una nueva etapa

La llegada al Nottingham Forest representa un nuevo desafío para Muñoz, quien durante su etapa con Crystal Palace se consolidó como uno de los defensores colombianos más destacados en la Premier League.

Su buen estado físico juega a su favor. El futbolista no tuvo que comenzar desde cero su preparación, pues estuvo trabajando con Crystal Palace durante la pretemporada. Por eso, ahora que está habilitado para jugar, tendrá la posibilidad de entrar rápidamente en los planes de Glasner.

La expectativa está puesta en saber si el entrenador decide incluirlo desde el comienzo o si prefiere llevarlo de manera progresiva. En cualquier caso, su presencia en la convocatoria marcaría el inicio de una nueva historia para el colombiano en el fútbol inglés.

Un sábado cargado de Premier League

El partido entre Nottingham Forest y Tottenham no será el único atractivo de la jornada. Al mismo tiempo se disputarán otros cuatro compromisos correspondientes a la Premier League.

Manchester City enfrentará a Coventry, mientras que Fulham recibirá a Crystal Palace, antiguo equipo de Muñoz. También jugarán Brighton y Leeds United, y Brentford se medirá con Sunderland.

De esta manera, los aficionados colombianos tendrán una jornada especialmente atractiva para seguir a varios equipos y, sobre todo, estar pendientes del posible debut de uno de los futbolistas de la Selección Colombia en una nueva camiseta.

El encuentro entre Nottingham Forest y Tottenham está programado para las 9:00 a. m. (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por Disney+.

Para Muñoz, el objetivo será comenzar con el pie derecho esta nueva aventura. Después de consolidarse en la Premier League con Crystal Palace, ahora tendrá el reto de demostrar que también puede ser una pieza importante para Nottingham Forest.

¿Por qué Daniel Muñoz podría debutar este sábado con Nottingham Forest?
Porque el club confirmó que el defensor colombiano está habilitado y disponible para ser convocado por el técnico Oliver Glasner. Además, llega en buenas condiciones físicas tras realizar la pretemporada con Crystal Palace.
¿Cuándo y contra quién podría estrenarse Daniel Muñoz?
Nottingham Forest recibirá a Tottenham este sábado 5 de septiembre, a las 9:00 a. m., hora de Colombia, por la tercera jornada de la Premier League. El partido será transmitido en exclusiva por Disney+.
¿Qué reto tendrá Daniel Muñoz en esta nueva etapa?
El colombiano buscará ganarse rápidamente un lugar en el equipo de Oliver Glasner y demostrar que puede convertirse en una pieza importante de Nottingham Forest, después de haberse consolidado como uno de los defensores colombianos destacados en la Premier League con Crystal Palace.

Temas recomendados

Futbolistas en el exterior
Premier League
Daniel Muñoz
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos