El goleador festeja como quiere... Dayro Moreno celebró su cumpleaños “por lo alto”

“¡Goool, golazooooo!”, gritó, en medio de un par de compañeros que lo abrazaban en una esquina del estadio Palogrande de Manizales, el delantero tolimense Dayro Moreno para festejar el primer tanto del partido entre Once Caldas –el club de su vida–, y el Deportes Tolima. Es miércoles 16 de septiembre del 2026. El equipo de Manizales se pone al día con el calendario de la Liga colombiana que se retrasó después del terremoto del 10 de agosto. En la capital de Caldas, para los futboleros, es un día especial. No solo por el juego. También porque su ídolo más grande está de cumpleaños.

¿Cuántos años cumple Dayro Moreno y cuántos goles lleva?

Corre el minuto siete del partido. Once Caldas ataca con intensidad, quiere hacerle sentir la localía a su rival. El balón lo tiene el extremo por izquierda. Centra al área buscando a Dayro. La pelota sigue de largo. Queda en los pies de Michael Barrios.

El barranquillero, sin pensar mucho, le da un pase a Cuesta, que viene corriendo. Este no para la pelota, sino que la centra con un pase rastrero. Dayro está parado poco más adelante del punto de penalti y, para tomar mal ubicado al arquero del Tolima, hace un “taquito” con la pierna derecha. La bola tomó mucha potencia. Entró a la portería. “¡Gooool. Golazo!”, gritó Dayro Moreno, quien con una sonrisa amplia, que expresaba su gran alegría, se dedicó a él mismo un regalo para celebrar su vida. Este 16 de septiembre el futbolista nacido en Chicoral, que debutó con el Once Caldas como futbolista profesional en 2003, llegó a 41 años y demostró que está más vigente que nunca.

El festejo contra los tolimenses representó la tercera victoria del Once Caldas en el segundo semestre del año. Además, con esa diana Dayro llegó a cuatro festejos en el Clausura. La diana, también, le permitió sumar en sus registros personales: el de máximo goleador de la historia del fútbol profesional colombiano y el de criollo con más anotaciones en todos los tiempos.