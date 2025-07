Con Facundo, Haydar y Campuzano listos, Nacional se estrena ante su gente: a qué hora y dónde verlo

El arranque en la Liga 2 no pudo ser mejor. Nacional visitó a Once Caldas en Manizales y, con personalidad, se impuso 3-1 con buen fútbol y momentos de claridad ofensiva. Un resultado que trajo calma a un entorno que venía cargado de tensión, especialmente en torno al técnico Javier Gandolfi, quien busca ganarse definitivamente el corazón de la afición verdolaga. “Saldremos a regalarle un triunfo a la hinchada y ojalá estemos finos en la definición para no sufrir como en partidos anteriores”, expresó el entrenador con firmeza.