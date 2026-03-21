Dávinson, Daniel y Jefferson los primeros en llegar a la concentración de Colombia en Orlando

Los primeros jugadores en llegar a la concentración de la Selección Colombia en Orlando (Florida, Estados Unidos), fueron Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes llegaron este sábado.
Dávinson, quien se encontraba en Cali entrenando con América de Cali, fue el primero en arribar a Estados Unidos, junto a los jugadores del Crystal Palace Muñoz y Lerma, que no tuvo acción en la Liga Premier, pero los colombianos fueron protagonistas en el duelo por los octavos de final de Europa League ante AEK Larnaca, como visitante 1-2.