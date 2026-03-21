Dávinson, Daniel y Jefferson los primeros en llegar a la concentración de Colombia en Orlando

Los primeros jugadores en llegar a la concentración de la Selección Colombia en Orlando (Florida, Estados Unidos), fueron Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes llegaron este sábado. Dávinson, quien se encontraba en Cali entrenando con América de Cali, fue el primero en arribar a Estados Unidos, junto a los jugadores del Crystal Palace Muñoz y Lerma, que no tuvo acción en la Liga Premier, pero los colombianos fueron protagonistas en el duelo por los octavos de final de Europa League ante AEK Larnaca, como visitante 1-2.

Los jugadores debe reportarse a Orlando donde la Selección trabajará hasta el 26 de marzo, cuando Colombia enfrentará a Croacia en el Camping World Stadium. Posteriormente, el grupo viajará a Washington D.C., para jugar el segundo compromiso de la ventana FIFA ante Francia, previsto para el 30 de marzo. De la Liga Colombiana el único convocado es el arquero de Atlético Nacional, David Ospina, quien se debe desplazar a la concentración este domingo, tras el partido del verde en el Atanasio Girardot ante Internacional de Bogotá.

Varios jugadores de los convocados llegan con un gran presente, como Jhon Córdoba que marcó cuatro goles con el Krasnodar en Rusia; Richard Ríos figura de Benfica y dos pases gol, Luis Díaz y Luis Suárez quienes son figuras del Bayern Múnich y el Sporting de Lisboa, tanto en Champions como en la Bundesliga y la Liga de Portugal, respectivamente. Colombia también confirmó el duelo que tendrá en Bogotá, ante Costa Rica, el 29 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en horario por confirmar.