Este sábado es día de clásicos para los criollos en ligas de Turquía y México; conozca la agenda de los colombianos en el exterior

El Galatasaray de Dávinson Sánchez es el actual líder de la Liga de Turquía, competición donde tendrá hoy uno de los retos más importantes del semestre cuando visite, desde las 12:00 de este sábado 19 de septiembre, al Trabzonspor en el Papara Park. Este partido es uno de los clásicos entre dos equipos que son solamente de Estambul. Trabzonspor rompió el mercado en verano, llevando al fútbol otomano a la figura del Liverpool en años pasados y de la selección de Egipto, Mohamed Salah. Por los malos resultados, el equipo llevó un nuevo técnico, Thomas Reis. Con un clima hostil en la previa por parte del local, el Galatasaray de Dávinson se ve obligado a ganar ante más de 40.000 espectadores en contra en el clásico, que además lo reencontrará frente a frente con Mohamed Salah, así como tantas veces se vieron la cara en un Tottenham vs. Liverpool de Premier y en la recordada final de la Champions League en 2019. El duelo entre Dávinson y Salah promete ser el mejor partido del fin de semana en Turquía. En Colombia se puede ver a través de Disney+.

Daniel Muñoz jugará de local

Tras ser la figura en el juego del pasado sábado contra el Aston Villa en condición de visitante, Daniel Muñoz apunta a ser inicialista nuevamente en el compromiso contra el Coventry City que dirige el inglés Frank Lampard, que no ha ganado aún en la Liga de Inglaterra. El compromiso será a las 11:30 a.m. y será transmitido por ESPN2 y Disney+. A las 2:30 p.m. verá acción Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa. El samario sumó 6 goles en los últimos 7 partidos, encarrilándose de nuevo por la buena racha anotadora. Ahora, contra el Arouca, quiere seguir en un buen nivel. El encuentro se podrá seguir por DirecTV. En Italia hay un duelo entre criollos. El Udinese de Juan Arizala recibe al Cagliari de Yerry Mina a las 8:00 a.m. Transmite Disney+. A la misma hora y por la misma plataforma jugará el Torino de Duván Zapata contra el Bologna.

Criollos en el clásico mexicano

Desde las 10:15 p.m., la pelota rodará en el Estadio Azteca de Ciudad de México para una nueva edición del clásico entre las “Águilas” del América y las Chivas Rayadas de Guadalajara. En el local estarán Miguel Ángel Borja y Óscar Perea en el frente de ataque. Transmite la plataforma VIX+. También en el fútbol manito jugarán el Monterrey de Stefan Medina y el Cruz Azul de Kevin Mier por VIX+ a partir de las 8:10 p.m. En Argentina, Rafael Santos Borré estará en el estadio Monumental para defender a River ante Huracán a las 5:00 p.m. Transmite ESPN. En el Brasileirao, a primera hora (2:00 p.m.) jugará el Atlético Mineiro con Kevin Castaño y Mateo Casierra contra Chapecoense. Más tarde, a las 6:30 p. m. Vasco da Gama recibirá en San Januario a Coritiba. En el local estarán Carlos Cuesta, Carlos Gómez, Johan Rojas y Marino Hinestroza, mientras que en la visita, Sebastián Gómez es el capitán. Por último, Johan Carbonero jugará con el Internacional ante Sao Paulo a las 7:00 p.m. Todos los juegos de Brasil van por Fanatiz. Lea también: Ni Durán, ni Romaña: los grandes borrados en la primera lista de la Tricolor rumbo al 2030 Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: