Video | ¡Sigue siendo el rey!: la emoción de David Ospina en su despedida frente a la hinchada de Atlético Nacional

Surgir de un club, y no cualquiera, el más grande en cuanto a títulos e hinchada de un país, y ser el arquero titular con 17 años no es fácil. Destacar, ganar un bicampeonato, jugar la Copa Libertadores y después hacer una carrera de ensueño en el fútbol europeo, jugar dos mundiales con la selección Colombia y volver al club donde todo comenzó para ser campeón, es ser una absoluta leyenda, eso es David Ospina. El arquero antioqueño que pasó por clubes de primer nivel como el Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia, OGC Niza de Francia o Al-Nassr de Arabia Saudita, donde compartió equipo con Cristiano Ronaldo, no tiene otro club tan adentro de su corazón como Atlético Nacional y eso se notó el pasado domingo 13 de septiembre cuando a eso de las 2:45 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el ídolo del arco colombiano se despidió de la gran afición verdolaga.

Ospina salió con una protección en su codo, ya que se está recuperando de una lesión en esta zona que tanto le afectó en los últimos años y que le impidió emprender una nueva aventura en el fútbol mexicano con los “Potros” del Atlante. Al internacional con la selección Colombia se le vio con sus dos hijas, ambas con camiseta de Nacional y él, claramente emocionado. “Después de 20 o 22 años, regresé a mi casa, donde fui feliz, soy feliz, mi familia fue feliz, y donde mis hijos aprendieron a querer este escudo tan grande, a la mejor hinchada del mundo”, mencionó el arquero. David fue la prioridad para el arco cuando asumió en Nacional la dirigencia liderada por Sebastián Arango Botero en el 2024. Era él, nadie más, pues ya en el ocaso de su carrera, Ospina aún tenía nivel para lograr los objetivos que deseaba el conjunto verde. David volvió y fue campeón de Liga Betplay, Copa Betplay (x2) y Superliga Betplay. Cabe destacar que las dos copas que ganó al final las hizo contra rivales históricos del verde: América de Cali y Deportivo Independiente Medellín. Para Ospina, esta ceremonia puede ser el final de su carrera, pues la lesión del codo es crónica y lo acompaña desde sus tiempos en Nápoles (2019). Su legado será eterno en Atlético Nacional y la selección Colombia, siendo un guardavallas revolucionario para la posición y demostrando que no hace falta ser espigado para ganarse un puesto bajo palos en la élite del fútbol mundial.

¿Cuántos títulos ganó David Ospina con el Verde?

En total, con Atlético Nacional, David Ospina conquistó siete títulos en dos etapas. El primero de estos campeonatos se dio cuando el antioqueño tenía tan solo 17 años de edad con el título de liga del semestre 2005-1, en el cual el Verde Paisa derrotó a Santa Fe. Ospina no era el titular en ese momento, alternó varios partidos con Andrés Saldarriaga, quien fue el guardián del pórtico verde en la final contra el “León Capitalino”. Luego fue el arquero titular de Atlético Nacional para 2007, año en que, bajo la batuta de Óscar Héctor Quintabani, el cuadro verdolaga fue bicampeón del fútbol colombiano, derrotando a La Equidad y al Atlético Huila en las finales de ambos semestres. Al siguiente año, dio el salto al fútbol francés con el Niza. Para 2024, volvió siendo “El Rey David”, arquero indiscutible en la selección Colombia y con 16 años en la élite del fútbol. Ese mismo semestre que regresó (2024-2) salió campeón del campeonato local, siendo figura en la final contra el Deportes Tolima, en la cual atajó un penal a Yeison Guzmán. Días antes, ganó su primera Copa Colombia contra América de Cali, final en la que brindó seguridad y mantuvo el pórtico en cero en la vuelta jugada en la capital vallecaucana. En febrero de 2025, se enfrentaron los dos campeones de las ligas jugadas el año anterior por la Superliga. Allí se vieron las caras Atlético Bucaramanga y el Verdolaga, dando como triunfador a Nacional por penales en la “Ciudad Bonita”. David no atajó en esta final por una lesión y fue reemplazado por Harlem “Chipi Chipi” Castillo. Por último, David Ospina y el plantel dirigido por Diego Arias tuvieron una cita con la historia el 17 de diciembre de 2025 cuando enfrentaron en la final de la Copa Colombia al Deportivo Independiente Medellín. Nacional perdió una final liguera con el rojo en 2004, y tenía la oportunidad de cerrar esa herida dándole la vuelta al Poderoso. Ospina fue figura en el 1-0 que definió todo y levantó su segunda copa frente al rival de patio. Lea también: James encendió la fiesta y Nacional respondió con un triunfo sobre Águilas. Vea los goles