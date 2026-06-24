Daniel Muñoz vive un año lleno de goles, buenos resultados y títulos con Crystal Palace y la Selección Colombia

El lateral antioqueño Daniel Muñoz cumple con una gran temporada en el fútbol mundial, tanto en la Liga Premier con el Crystal Palace, como en su primera Copa Mundo con la Tricolor.

A sus 30 años, el nacido en Amalfi, quien llegó a los 21 años al fútbol profesional, gracias a su vinculación con Águilas Doradas, ha tenido un crecimiento ascendente desde su debut, gracias a sus condiciones y por ello, en su corta carrera ya ha hecho parte también de Atlético Nacional, Genk de Bélgica y el Crystal Palace de la Liga Premier, acumulando 312 partidos, 34 goles y 40 asistencias, que lo convierten en uno de los mejores laterales del mundo.

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En su segundo partido en la Copa Mundo de Norteamérica, Muñoz fue elegido además como el Jugador del Partido, con 96 minutos disputados, un gol, tres recuperaciones, dos despejes, tres duelos ganados, con una calificación 7.4 como el mejor del campo.

Al final del compromiso el antioqueño mencionó que no sentía figura, sino que la figura es todo el equipo. “Los tres puntos los logramos juntos, como equipo, acá todos somos figura, somos una familia y todos estamos dejando el alma en la cancha, porque tenemos hambre de grandes cosas”, sentenció Muñoz.

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En los registros que lleva la Fifa sobre el desarrollo del presente Mundial, Muñoz acumula 6.43 de calificación en ataque (16 puesto general), 5.34 en creatividad (401) y 6.36 en defensa (40).

Esto lo pone en el puesto 16 de los 1.248 que participan en la Copa del Mundo, por encima de Yamal, Salah, Kane y Cristiano, entre otros.