¡Más paisa no se consigue! Daniel Muñoz habló en inglés de sus tatuajes y su comida favorita al llegar al Nottingham Forest

Daniel Muñoz llegó el pasado lunes 31 de agosto al Nottingham Forest, uno de los clubes tradicionales del fútbol inglés y que con fichajes como los del colombiano busca el regreso a los títulos, pues lleva más de 40 años sin levantar un solo trofeo en la primera división. En su presentación con este club, Daniel habló un poco sobre sus raíces, sus tatuajes y su comida favorita.

El lateral derecho de la selección Colombia es alguien que se siente muy orgulloso de sus raíces, recalcando la importancia de Medellín en su vida y haciéndole venia a su tierra cada vez que puede. Su fe también es de público conocimiento, así que cada una de las obras que tiene plasmadas en su piel tiene un trasfondo que él mismo explica.

Sobre los tatuajes, Daniel comentó que “tengo tres favoritos, el primero es el león, mi animal favorito, y esto es la conexión que tengo con el león. El segundo es mi primer hijo y el tercero es mi segundo hijo”, mencionó Daniel acerca de los grabados en la parte superior de su cuerpo.

La pierna derecha (que es su hábil) está llena de arriba abajo con tinta y distintos diseños. “Esto es de mi ciudad”, mencionó antes de señalar en su pierna al edificio Coltejer y el Metro de Medellín.

En la parte posterior de la pierna se ve el escudo de Atlético Nacional, a lo que él cataloga como “este es mi equipo, el mejor del país, Atlético Nacional”. Justo detrás del escudo del Verde Paisa se encuentra la Copa Libertadores de América, un título que se hizo por ser hincha, ya que nunca jugó en el torneo.