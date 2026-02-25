¿Quién es Daiane Muniz, la árbitra que fue víctima de “prejuicio de género” en Brasil?

Brasil es cuna del arbitraje femenino en Suramericana. El gigante de esta parte del continente le ha democratizado, en los últimos años, el silbato en sus torneos. Donde antes solo había hombres, ahora también hay mujeres que pitan partidos importantes con un criterio y carácter inmejorable. Por eso el fin de semana pasado la Federación Paulista de Fútbol designó como jueza central a Daiane Caroline Muniz dos Santos, una jueza de 37 años que también es profesora de educación física, para que impartiera justicia en el partido entre Bragantino y Sao Paulo, válido por los cuartos de final del torneo estadual.

Sao Pualo ganó 1-2, de visitante. El partido fue tensionante. Hubo calentura entre futbolistas. Por eso la juez central expulsó al minuto 90+2 a Alan Franco, del Sao Paulo. También le sacó tarjeta roja al futbolista Juninho Capixaba al 120 del encuentro. Eso llevó a que el jugador Gustavo Marques, del Bragantino, dijo al final del encuentro que “una mujer no podía pitar un partido de tal importancia”. El hombre cuestionó la capacidad para dirigir de la jueza. Sus palabras le dieron la vuelta al mundo. Pocos minutos después, se tuvo que disculpar de manera pública. El equipo congeló su salario como “castigo”.

¿Quién es la jueza central que fue señalada injustamente en Brasil?

Diane Muniz es delgada, atlética. Tiene el cabello muy largo pero cuando dirige un partido se lo peina muy pegado al cráneo, con una elegancia que evita que en otros momentos le estorbe mientras realiza su labor, que demanda ojos de águila para percibir detalles. Es joven. Inició su carrera en el arbitraje profesional en 2020, cuando se convirtió en la primera mujer en ser jueza central en un encuentro del torneo estadual de Mato Gross do Sul en suelo brasileño.

Después, pasó a la Federación Paulista de Fútbol cuando se radicó en Sao Paulo, una de las ciudades grandes de su país. Desde entonces, empezó a participar en partidos del torneo Paulista, así como en encuentros del Brasileirao, la primera división de ese país. A nivel local le fue bien. Se destacaba por su buen trabajo en el VAR. Poco a poco fue escalando. En 2022 fue una de las elegidas para revisar el VAR en el Mundial sub-20 femenino que se realizó en Costa Rica. En la Copa del Mundo femenina de mayores que se disputó en Australia y Nueva Zelanda en 2023.

Siguió escalando. En 2024 le dieron la responsabilidad de pitar la final del Mundial femenino sub-17 que se disputó en República Dominicana. Además, estuvo en los Juegos Olímpicos de París. También ha dirigido en encuentros de la Copa América femenina y este año en Copa Libertadores: tiene pergaminos suficientes para ser respetada.