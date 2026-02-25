¿Quién es Daiane Muniz, la árbitra que fue víctima de “prejuicio de género” en Brasil?

Brasil es cuna del arbitraje femenino en Suramericana. El gigante de esta parte del continente le ha democratizado, en los últimos años, el silbato en sus torneos. Donde antes solo había hombres, ahora también hay mujeres que pitan partidos importantes con un criterio y carácter inmejorable.
Por eso el fin de semana pasado la Federación Paulista de Fútbol designó como jueza central a Daiane Caroline Muniz dos Santos, una jueza de 37 años que también es profesora de educación física, para que impartiera justicia en el partido entre Bragantino y Sao Paulo, válido por los cuartos de final del torneo estadual.