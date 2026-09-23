Morelos prende las alarmas en Nacional: estos son los partidos clave que se perderá

Aunque inicialmente no estaba descartado oficialmente para el partido frente a Millonarios, Lucas González confirmó que el cordobés tendrá que afrontar un periodo de recuperación cercano a un mes. La situación representa una baja importante para el conjunto antioqueño, que afrontará durante las próximas semanas varios compromisos de Liga y otras citas relevantes.

El ‘Búfalo’ ya había sido baja en el compromiso frente a Llaneros, debido a la molestia que presentó en la zona posterior de su pierna derecha. Antes de ese encuentro, el club había informado oficialmente que el atacante sufría una “lesión muscular de isquiotibiales de la pierna derecha”.

Atlético Nacional pierde a Alfredo Morelos para una seguidilla de partidos importantes. El delantero cordobés presenta una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha y, de acuerdo con lo explicado por el técnico Lucas González, estará entre tres y cuatro semanas por fuera de las canchas.

Si su evolución se desarrolla dentro del tiempo estimado y puede regresar a mediados de octubre, Morelos se perdería, inicialmente, cinco partidos. El primero será el clásico frente a Millonarios, este miércoles 23 de septiembre en el Atanasio Girardot.

Posteriormente, tampoco estaría disponible para el amistoso contra Chapecoense, programado para el 26 de septiembre, ni para los duelos de Liga frente a Junior de Barranquilla, el 30 de septiembre; Deportes Tolima, el 7 de octubre, y Deportivo Pasto, el 10 de octubre.

Su regreso todavía no tiene una fecha exacta. Por eso, también está en duda su presencia frente a Boyacá Chicó, programado para el 17 de octubre. La evolución de la lesión y la valoración del cuerpo médico determinarán si podrá estar disponible para ese compromiso y para la eliminatoria de cuartos de final de la Copa BetPlay, que Nacional afrontaría desde el 14 de octubre frente a Independiente Medellín.

La ausencia de Morelos supone un reto para Lucas González. El entrenador bogotano ha identificado al atacante como una pieza importante dentro de su idea de juego, especialmente por la necesidad de contar con un futbolista que pueda aprovechar las asistencias y los balones que generen jugadores como James Rodríguez, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo.

Morelos lleva varios años siendo una pieza habitual en el frente de ataque de Nacional. Con Efraín Juárez se convirtió en uno de los hombres de confianza del equipo, mantuvo protagonismo durante el ciclo de Javier Gandolfi y también contó con el respaldo de Diego Arias.

Su continuidad, sin embargo, estuvo en el centro del debate durante buena parte del año. El penal que falló en la final de la Liga frente a Junior de Barranquilla provocó críticas de un sector de la hinchada, que incluso pidió su salida del club. La institución, pese a esa situación, decidió mantener su confianza en el delantero para el nuevo proyecto deportivo.