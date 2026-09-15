James, Neymar, Messi y más figuras se despidieron de sus selecciones tras el Mundial 2026

El fútbol internacional de las últimas dos décadas tenía nombres y apellidos propios que eran la cara de una selección, los cuales con el paso del tiempo fueron cambiando, llegan a su ocaso y llega el triste momento de decir adiós al seleccionado para dar paso a las nuevas generaciones, así como en algún momento lo hicieron con ellos los referentes del momento para que iniciaran a escribir la gran historia de la que hoy se despiden. James David Rodríguez Rubio se despidió de la selección Colombia de fútbol de mayores tras 15 años llenos de emociones y acciones memorables como aquel gol de volea contra Uruguay en los octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, torneo en el que fue goleador con 6 anotaciones. Para James es quizá la noticia más dura de anunciar en su carrera y ahora se concentrará única y exclusivamente en su club, Atlético Nacional. En contexto: James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia: “Siento que llegó el momento”

La salida de James de la selección cafetera deja un vacío difícil de llenar, pues el oriundo de Cúcuta no es solo el hombre con más presencias con la Tricolor (135 posiciones), sino que desde el liderazgo y la resolución de partidos será complicado reemplazarlo. Así como lo hizo Rodríguez, otras figuras de primer nivel también renunciaron a sus selecciones después de la Copa del Mundo 2026.

Messi, Neuer, Neymar y más dijeron adiós

No solamente la Argentina, todo el mundo se conmovió el pasado 31 de agosto cuando Lionel Messi hizo pública una carta con la que se despidió de la selección de Argentina. “La Pulga” se fue de la albiceleste de forma definitiva tras renunciar a la selección en un momento de desesperación en 2016, tras perder la final de la Copa América Centenario ante Chile. Messi cumplió y se va con la Copa del Mundo, 2 Copas América y una Finalissima bajo el brazo. Manuel Neuer es una leyenda como pocas del fútbol moderno. El guardameta fue, es y será símbolo de la selección de Alemania, equipo con el cual ganó la Copa del Mundo en Brasil 2014, siendo este el único título que sumó tras perder dos semifinales de Eurocopa (2012 y 2016). Aunque su palmarés no es muy amplio, Neuer fue fundamental en la cuarta y última estrella mundialista de la “Mannschaft”.

Siguiendo con el rótulo de superestrellas del fútbol global durante los últimos años, Neymar Jr. también dio un paso al costado del seleccionado brasileño. Tras ser parte de la delegación que fue a representar a la “Canarinha” en Norteamérica 2026, “O Principe” decidió no seguir. Ney se va siendo el máximo anotador de Brasil con 79 goles, además de ganar la Copa Confederaciones en 2013 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Río 2016. El astro no participó de la Copa América que ganó el “Scratch” en 2019. Sinónimo de los mundiales y la selección de México, el arquero Guillermo “Paco Memo” Ochoa es toda una leyenda del pórtico manito. Ochoa jugó 5 mundiales con la selección centroamericana, siendo una de las máximas figuras en este certamen con actuaciones para el recuerdo como las realizadas ante Alemania en 2018 o contra Brasil en 2014. Ochoa ganó 6 Copas de Oro y una Liga de Naciones de Concacaf.

Con 35 años, Riyad Mahrez jugó su segundo Mundial con Argelia y se retiró del equipo africano como una eminencia del conjunto islámico. Bajo la dirección de Vladímir Petković, el exjugador del Manchester City no pudo brillar mucho en Norteamérica, pero eso no le quita el mérito de ser la bandera de la revolución argelina en cuanto a fútbol se refiere. Ganó la Copa Africana de Naciones en 2021. Dos de los líderes de la selección de Ecuador dijeron adiós tras caer contra México en los octavos de final de la Copa del Mundo. El arquero Hernán Galíndez jugó su segundo Mundial con los ecuatorianos y lideró en el vestuario durante los últimos años. Por otro lado, el nuevo delantero de Boca Juniors y máximo goleador histórico de esta selección, Enner Valencia, también colgó la camiseta de la Tri tras marcar 49 goles con ella. Lea también: Él es el empresario colombiano al que Messi le va a pagar 10 millones de euros por un club

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