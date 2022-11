Ronaldo no compareció ante la prensa, sino que lo hizo su compatriota Bernardo Silva. “Las noticias que llegan de Inglaterra no tienen nada que ver con la selección, nada que ver conmigo, por lo que no las voy a comentar”, dijo el volante del Manchester City al ser preguntado por la entrevista de Ronaldo a un canal inglés.

“Yo no soy jugador del Manchester United e incluso en el caso que lo fuera no respondería. Es un club rival, estamos en la selección, concentrados en nuestros partidos”, insistió visiblemente molesto por las numerosas preguntas que hacían referencia a su compañero.

“Yo lo veo motivado, concentrado en el equipo nacional, como todos nosotros”, tuvo que responder de nuevo un Bernardo, que se negó a responder a los periodistas en inglés.