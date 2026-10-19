Cristiano Ronaldo lidera sobre Messi en el Balón de Oro de todos los tiempos, ¿de qué se trata el premio?

Esta versión del “Bicho” o “Batipibe” como se le conocía en aquel entonces, le dio la vuelta al mundo. Su nivel superlativo en una de las ligas más difíciles del planeta como la Premier League, además de su buen juego y el complemento goleador, lo llevaron a estar en el radar del Real Madrid, club que le fichó en 2009 y con el cual hizo historia marcando 451 goles en 438 partidos, sin embargo, los fanáticos escogen su primer Balón de Oro en el Manchester United.

Grandes nombres como Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten y Alfredo Di Stéfano son los otros que completan la lista junto al argentino y el portugués. En este ítem, el primer Balón de Oro de Cristiano Ronaldo lidera por un porcentaje demasiado alto. El 62% de los votantes registrados hasta este lunes 19 de octubre habrían elegido el BdO de 2008 como el más meritorio de todos los tiempos. En la temporada 2007/08 (la que se evalúa), Cristiano ganó la Premier League y la Champions League con el Manchester United, además fue el goleador de la liga inglesa con 31 tantos.

La histórica rivalidad de Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi tiene un nuevo episodio con un inédito premio que lanzó a encuesta el Balón de Oro a través de su sitio oficial, que es administrado por France Football. En una dinámica que reúne a todos los jugadores que ganaron el galardón al menos dos veces en su carrera, se elegirá al mejor ganador de todos los tiempos, es decir, al futbolista que se llevó el Balón de Oro teniendo la mejor temporada.

Hay que aclarar que cada hincha o fanático puede votar más de una vez. Los votos cuestan un euro (1 €) cada uno y no hay límite por persona. El portugués arrasa y es complicado que la votación se dé vuelta antes de la ceremonia del Balón de Oro del próximo lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra. Cristiano Ronaldo guarda en el pensamiento colectivo una imagen distinta a la que brinda hoy en día. Ya es complicado verlo igual de veloz y potente como en aquellos años; eso sí, el aspecto goleador no lo pierde.

Messi en el segundo lugar

Uno de los años más espectaculares de cualquier jugador fue el 2012 de Lionel Messi. El argentino jugó 69 partidos y anotó 91 goles, un récord que ningún otro jugador alcanzó en el mismo rango de tiempo. En las temporadas 2011/12 y 2012/13, en las cuales jugó Messi durante 2012, el astro argentino no pudo ganar la UEFA Champions League, quizá esa sea la razón principal para que no se valore su Balón de Oro 2012 de la misma forma.

Justamente, el galardón de 2012 es el segundo más votado con el 13% de los sufragios; sin embargo, el no ganar la Liga de Campeones es un lunar muy grande. El argumento principal de ese Balón de Oro fueron los goles obtenidos por Messi, quien tampoco pudo destacar en la Copa América 2011 con la selección argentina en el torneo que se llevó a cabo en su propio país.

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Solamente otras dos ediciones del Balón de Oro lograron superar el 1% de los votos. Con 7% está el de 2017, el cual ganó Cristiano Ronaldo después de ganar la UEFA Champions League y la Liga de España con el Real Madrid, además del Mundial de Clubes de 2016. Con el 2% sigue Cristiano Ronaldo con el galardón de 2016, en el cual consiguió la Liga de Campeones y la Eurocopa.

El ganador del BOAT (Nombre del premio: Ballon d’Or of All Time o Balón de Oro de todos los tiempos) se conocerá el mismo día de la ceremonia del Balón de Oro.

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