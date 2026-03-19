Polémica: Posible llamado de Sebastián Villa a la Selección Colombia desata malestar y rechazo en redes

El delantero antioqueño Sebastián Villa volvió a ser tendencia en las redes sociales del país tras el anuncio dado por el periodista Germán García Grova, quien, desde Argentina, asegura que el cafetero recibió la notificación oficial de su convocatoria y, tras obtener la aprobación de su visa, estaría con la Selección para los partidos amistosos de fin de mes, ante Croacia y Francia. Todo este ruido se da a pocas horas de la convocatoria que Néstor Lorenzo entregará para los duelos amistosos de Colombia previstos para el 26 y 29 de marzo ante Croacia y Francia, que sirven como preparación para el Mundial.

Algunos argumentan que Villa hace parte de los 60 jugadores bloqueados por Lorenzo para elegir los que estarán en la convocatoria, pero que no es prioridad, ya que no hace parte de la base con la que ha venido trabajando el entrenador desde su llegada al mando de la Tricolor. Lo cierto es que, tras su denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta por su expareja Daniela Cortés, se inició un juicio y Villa fue retirado de Boca Juniors y tuvo una condena de dos años y un mes de prisión en suspenso (excarcelable) por el delito de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas, en contexto de violencia de género contra Cortés en 2020. Esa posible convocatoria de Villa a la Selección no ha tenido buenos comentarios, ya que muchos afirman que es un jugador que no es ejemplo para los seguidores y que no cuenta tampoco con el nivel para ser tenido en cuenta para el Mundial. Por ahora, mientras en las redes se sigue descalificando el posible llamado de Villa, los aficionados están a la espera de la lista oficial que dará Lorenzo antes del viernes para los duelos amistosos de fin de mes.

¿Cuánto hace que Sebastián Villa no es convocado con Colombia?

El delantero antioqueño Sebastián Villa, quien debutó con Selección Colombia en 2018, bajo la dirección técnica de Arturo Reyes, no ha sido convocado desde 2020, cuando se abrió un proceso de violencia intrafamiliar y también otra denuncia por violencia de género y agresión sexual; mientras jugaba en Boca Juniors. Villa recibió su primer llamado a la Tricolor el 28 de agosto de 2018, para los amistosos ante Venezuela y Argentina. Debutó el 7 de septiembre en la victoria 2-1 sobre Venezuela. Actualmente, el jugador hace parte del Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo con el que en 2025 logró el título de la Copa Argentina, siendo protagonista con sus goles y su juego; por ello volvió a estar en el radar internacional.

¿De qué absolvieron a Villa en Argentina?

Según informó a finales de octubre de 2025, Sebastián Villa “fue absuelto de la causa por abuso sexual por la que había sido denunciado por una expareja, Rocío Tamara Doldán. La determinación fue informada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora. Tanto el fiscal del caso como el abogado de la víctima decidieron desistir de continuar con la acusación. ¿Qué se argumentó? Que la mujer “resignificó lo ocurrido” y no existen pruebas suficientes para sostener la acusación más allá de la duda razonable”.