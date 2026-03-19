x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia

No hay sorpresas. Está la base de los jugadores que han estado en Eliminatorias y en la mayoría de las convocatorias de la Tricolor.

  • James Rodríguez comanda el listado de convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    James Rodríguez comanda el listado de convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
bookmark

El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para los partidos amistosos de Colombia ante Croacia y Francia para los días 26 y 29 de marzo en Norteamérica.

La Selección se concentrará en Orlando (Florida, Estados Unidos) desde el próximo sábado 21 de marzo hasta el 26 del mismo mes para enfrentar el primer encuentro ante Croacia en el Camping World Stadium.

Posteriormente, la selección viajará a Washington D.C., para jugar el segundo compromiso de la ventana FIFA ante Francia.

Puede leer: Gorka Abascal, la joya colombo-española que ilusiona y que el Real Madrid no le quiere soltar a la Selección Colombia

Entre las novedades de la lista están el regreso de jugadores como Déiver Machado, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Daniel Muñoz y Juan David Cabal.

Las grandes ausencias son Yerry Mina, Yáser Asprilla, Juan Camilo Cucho Hernández y Carlos Cuesta, mientras que por la liga colombiana el único convocado es el arquero David Ospina.

Los convocados

Arqueros

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield

Camilo Vargas – Atlas

David Ospina – Atlético Nacional

Defensas

Daniel Muñoz – Crystal Palace

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K.

Déiver Machado – FC Nantes

Santiago Arias – C.A. Independiente

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C.

Jhon Lucumí – Bologna F. C.

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca

Juan David Cabal – Juventus

Le puede interesar: Jhon Durán hace oídos sordos a todas las críticas y consejos: ¿qué está pasando con su carrera?

Volantes

Gustavo Puerta – Racing de Santander

James Rodríguez – Minnesota United F. C

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central

Jefferson Lerma – Crystal Palace

Jhon Arias – S.E. Palmeiras

Juan Fernando Quintero – River Plate

Kevin Castaño – River Plate

Richard Ríos – S.L. Benfica

Delantero

Carlos Gómez – Vasco da Gama

Luis Diaz – Bayern Múnich

Luis Suárez – Sporting Club

Rafael Santos Borré – Internacional S.C.

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar

Johan Carbonero – Internacional S.C.

Jorge Carrascal – Flamengo

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son las principales novedades en la convocatoria?
Regresan jugadores como Déiver Machado, Jaminton Campaz y Johan Carbonero, que no habían sido llamados recientemente.
¿Qué jugadores quedaron por fuera?
Destacan ausencias como Yerry Mina, Yáser Asprilla, Cucho Hernández y Carlos Cuesta.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Bogotá
James Rodríguez
David Ospina
Luis Díaz
Néstor Lorenzo
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida