Estos son los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia

El técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para los partidos amistosos de Colombia ante Croacia y Francia para los días 26 y 29 de marzo en Norteamérica.

La Selección se concentrará en Orlando (Florida, Estados Unidos) desde el próximo sábado 21 de marzo hasta el 26 del mismo mes para enfrentar el primer encuentro ante Croacia en el Camping World Stadium.

Posteriormente, la selección viajará a Washington D.C., para jugar el segundo compromiso de la ventana FIFA ante Francia.

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Entre las novedades de la lista están el regreso de jugadores como Déiver Machado, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Daniel Muñoz y Juan David Cabal.

Las grandes ausencias son Yerry Mina, Yáser Asprilla, Juan Camilo Cucho Hernández y Carlos Cuesta, mientras que por la liga colombiana el único convocado es el arquero David Ospina.