¿Quién decide al capitán de Nacional? Lucas González explicó el novedoso método

Atlético Nacional tiene una particular manera de definir a sus capitanes. El técnico Lucas González explicó que, al inicio de cada semestre, son los propios jugadores del plantel los encargados de escoger mediante una votación abierta a los cinco futbolistas que asumirán ese rol durante la temporada. Según contó el entrenador, el proceso se realiza de manera transparente y todos los integrantes del grupo pueden conocer los resultados de la votación. “Nosotros tenemos cinco capitanes. Como lo hago yo siempre que llego a liderar un grupo, lo eligen los jugadores. Cada semestre lo eligen los jugadores”, explicó González.

El técnico detalló que la elección se realiza utilizando una pizarra en la que cada futbolista pasa al frente y vota por uno de sus compañeros. Los demás integrantes del plantel pueden observar quiénes reciben los votos. “Es una votación abierta. Tenemos una pizarra y cada uno de ellos se para y va votando por uno de sus compañeros. Todo el mundo ve quiénes son los que son votados y los cinco jugadores que tienen más votos al final son los capitanes del equipo”, agregó. De esta manera, el brazalete no queda definido exclusivamente por decisión del cuerpo técnico, sino que responde al reconocimiento que los propios jugadores hacen de sus compañeros y de quienes consideran referentes dentro del vestuario. Sin embargo, existe una particularidad para los días de partido. Aunque Nacional cuenta con cinco capitanes, es Alexis Henríquez, histórico referente del club y actualmente integrante del cuerpo técnico, quien determina cuál de ellos llevará el brazalete en cada compromiso. “Y el día del partido Alexis, que puede ser el eterno capitán de acá, decide cuál es el que se va a poner el brazalete”, manifestó González.

Así, el entrenador explicó una dinámica que busca darle participación al plantel en la elección de sus principales referentes y, al mismo tiempo, mantener a Henríquez como una figura de autoridad y tradición dentro de Atlético Nacional.