¡Revelada la pelota del Mundial 2026! Así es la espectacular Adidas Trionda que hará historia

El Mundial de 2026 ya tiene protagonista antes de que ruede el primer balón: se trata de la Adidas Trionda, la pelota oficial que acompañará cada partido del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El nombre elegido no es casualidad, pues rinde homenaje a los tres países anfitriones: “Tri” alude al trío de naciones organizadoras, mientras que “Onda” evoca la energía del fútbol y significa “ola” tanto en español como en portugués, una referencia cultural que conecta con el espíritu latinoamericano del certamen.
En cuanto a su diseño, la Trionda presenta una estética vibrante y simbólica. Predomina el blanco, acompañado por los colores representativos de las tres sedes: rojo, verde y azul. Estos tonos se despliegan en patrones dinámicos inspirados en la identidad de cada país. El logo de Adidas aparece en blanco sobre un panel rojo, mientras que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se distingue en una sección azul. En un área gráfica verde, resalta la inscripción: “Trionda”.