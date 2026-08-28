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16 futbolistas colombianos jugarán la Europa y Conference League: ¿quiénes son y contra qué equipos jugarán?

Las dos competiciones UEFA de segundo nivel, Europa y Conference League, tendrán participación colombiana

  • Daniel Muñoz, Richard Ríos y Johan Mojica jugaron el último mundial con Colombia. FOTOS: Instagram daniel.chitiva, richardrios.m y johanmojica
    Daniel Muñoz, Richard Ríos y Johan Mojica jugaron el último mundial con Colombia. FOTOS: Instagram daniel.chitiva, richardrios.m y johanmojica
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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La UEFA Europa League se convirtió en sinónimo de triunfo para los futbolistas colombianos durante las últimas tres décadas. Desde la primera vez que el país tuvo un campeón en el certamen, que fue con Faustino Asprilla en 1993, hasta el último criollo que levantó el título, Luis Fernando Muriel, pasaron 31 años.

Colombia tuvo otros seis campeones del torneo, entre ellos, los más destacados son Radamel Falcao García y Carlos Bacca. Ahora, 12 cafeteros entran en la pelea por ganar el segundo título en importancia a nivel UEFA.

En uno de los candidatos, Juventus, juega Juan David Cabal y el ferviente fichaje de la “Vecchia Signora”, Jhon Janer Lucumí. Se espera que los dos defensas colombianos tengan protagonismo con la “Juve” en el torneo. Sus rivales serán Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta de Vigo, N.E.C. y Hapoel Beer-Sheva.

Mientras tanto, otra de las duplas criollas que destacan en el Viejo Continente, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, disputarán la “Champions Naranja” con el Crystal Palace, actual campeón de la Conference League. Hay que aclarar que la salida de Muñoz es probable, tiene ofertas de 3 equipos de la Premier League, entre ellos el Nottingham Forest, que no jugará en Europa este año.

Las “Águilas de Londres” jugarán contra Real Sociedad, Olympique de Lyon, Sparta Praga, RB Salzburgo, Lech Poznań, Jagiellonia, Hoffenheim y Beşiktaş.

Aunque se sabe de la probabilidad de que Richard Ríos deje el Benfica, por el momento el volante antioqueño seguirá con el club lisboeta, equipo al que llegó Jhon Jader Durán. Los lusos enfrentarán AZ Alkmaar, Milan, Celtic, Viktoria Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Creta y N.E.C.

Uno de esos duelos será contra el Celtic de Camilo Durán, dándose así el primer duelo entre colombianos de la competición. Por su parte, el samario que comandará el ataque de los escoceses tendrá como rivales a: Olympique de Marsella, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Celta de Vigo, Omonia Nicosia, Beşiktaş y Torreense.

Torreense, el actual campeón de la Copa de Portugal, cuenta con dos colombianos: Joel Romero y Luis Quintero. Este humilde club luso jugará la Europa League por primera vez en su historia y estos serán sus rivales: Olympiacos, Real Sociedad, Celtic, Ferencváros, Sunderland, Lech Poznań, Ararat-Armenia y Lillestrøm.

Juan Andrés Balanta, futbolista colombiano que milita en el Ararat de Armenia, competirá contra estos clubes: AZ Alkmaar, Milan, Sparta Praha, RB Salzburgo, Celje, Jagiellonia, N.E.C y Torreense.

Mientras tanto, Elan Ricardo está en la plantilla de Besiktas, aunque es probable una salida a préstamo. Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia Nicosia, Hapoel Be’er Sheva y Hoffenheim son los conjuntos que enfrentará el club turco.

El último cafetero que llegó a la Europa League tras caer en la fase previa de la Champions fue Juan Perea, delantero del Levski Sofía. El equipo búlgaro tiene el siguiente cronograma en la Liga de Europa: AC Milán, Olympique de Marsella, Red Bull Salzburgo, Viktoria Plzen, Jaggiellonia, Sunderland, Lillestrom y N.E.C.

Hay 4 criollos en Conference League

Por primera vez en la historia, Getafe jugará un torneo europeo y entre sus jugadores está Johan Mojica, quien llegó a reforzar al “Azulón” para esta temporada. En la fase previa del torneo, Mojica dio una asistencia y anotó un gol. Brighton, Ajax, Lugano, Universitatea Craiova, Inter Escaldes e Iberia Tbilisi serán los rivales del conjunto español.

El volante Pedro Bravo, uno de los llamados a seguir en el proceso de selección Colombia, jugará con el Midtjylland de Dinamarca la Conference. El cuadro danés se medirá con: Ajax, Pafos, Sint-Truiden, Lincoln Red Imps, Hajduk Split y Egnatia.

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Beckham David Castro es uno de los extremos más prometedores de los colombianos en el exterior y también tendrá minutos en la competencia de tercer nivel en Europa. Castro será un abanderado del Lugano de Suiza contra Copenhague, Estrella Roja, Getafe, Sint-Truiden, Jablonec y Kauno Žalgiris.

Otro lateral izquierdo que participará en la Conference League es Andrés Salazar. El antioqueño estará con el Riga de Letonia enfrentando a Atalanta, Pafos, Borac, Kairat Almaty, FK Jablonec y Kauno Žalgiris.

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¿Cuántos futbolistas colombianos jugarán la Europa League 2026-27?
Según la noticia, 12 futbolistas colombianos entrarán en competencia por el título de la Europa League. Entre ellos están Juan David Cabal, Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Jader Durán, Camilo Durán y Juan Perea, entre otros.
¿Cuántos colombianos jugarán la Conference League y quiénes son?
La noticia señala que habrá cuatro colombianos en la Conference League: Johan Mojica con Getafe, Pedro Bravo con Midtjylland, Beckham David Castro con Lugano y Andrés Salazar con Riga.
¿Qué colombianos jugarán la Europa League con Benfica y Celtic?
Por el momento, Richard Ríos continúa en Benfica y Jhon Jader Durán llegó al conjunto portugués, mientras que Camilo Durán comandará el ataque del Celtic. La noticia advierte que la continuidad de Ríos en Benfica podría cambiar.

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