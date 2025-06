Colombia recibe a Perú en un duelo ideal para afianzar el rumbo hacia el Mundial con un triunfo

Con 20 puntos y solo cuatro fechas por jugar, la obligación de sumar se volvió una necesidad. En una eliminatoria que reparte seis cupos directos y un repechaje para el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, cada punto vale oro. Un triunfo ante Perú elevaría a Colombia a 23 unidades, poniéndola en carrera directa por la clasificación.

Pero no será fácil. La ausencia de Luis Díaz, suspendido por acumulación de amarillas, se siente. “Reemplazar a Lucho no es fácil, no hay nadie como él”, reconoció el técnico Lorenzo en rueda de prensa. Aunque mencionó que hay tres o cuatro jugadores que podrían ocupar su lugar, también fue claro al afirmar que su impacto en el juego no tiene sustituto.

Falta de resultados

El seleccionador argentino también se refirió a la crisis de resultados. “La confianza se tarda en adquirir y se pierde muy fácil. Lamentablemente, hemos perdido partidos donde el rendimiento no ha sido malo”, señaló.

A pesar del momento, insistió en la importancia de mantener una identidad futbolística: “Uno no puede esperar decir ‘ganemos como sea’. Hay formas, un sistema y unas dinámicas que nos deben permitir ganar. La recuperación tras pérdida siempre ha sido una fortaleza de este equipo”.