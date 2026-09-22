¿Qué nómina titular puede elegir Lorenzo para enfrentar a México este sábado?

La Selección Colombia inicia este sábado una nueva etapa con el amistoso frente a México, desde las 8:00 p.m. en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores para esta gira y tendrá la posibilidad de probar diferentes alternativas pensando en el futuro del combinado nacional.
Para este primer compromiso, Kevin Mier aparece como una de las opciones para custodiar el arco, aunque también están Álvaro Montero y Aldair Quintana. En defensa, Daniel Muñoz sería una de las piezas con mayor experiencia por el costado derecho, mientras que Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez podrían conformar la pareja de centrales. Por la izquierda, Álvaro Angulo tendría posibilidades de comenzar.