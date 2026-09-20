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Video | Sociedad cafetera en España: Cucho Hernández marcó golazo con asistencia de Nélson Deossa

El Real Betis, equipo para el que juegan los colombianos, empató 1-1 con el Real Club Deportivo de La Coruña.

  • El delantero colombiano “Cucho” Hernández lleva dos goles con el Real Betis de España en lo que va de esta temporada. Foto: Getty
    El delantero colombiano “Cucho” Hernández lleva dos goles con el Real Betis de España en lo que va de esta temporada. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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La dupla colombiana del Betis español brilló en pleno este fin de semana. El atacante risaraldense Juan Camilo “El Cucho Hernández, anotó el único gol de su equipo en el empate a un tanto contra el Deportivo de La Coruña en el mítico estadio Riazor.

El atacante colombiano, que estuvo en el Mundial de Norteamérica con el seleccionado nacional, marcó el primer tanto del encuentro cuando iban 43 minutos del primer tiempo del encuentro contra uno de los clubes que mejor se reforzó para competir en la liga española esta temporada.

Hernández remató desde afuera del área después de recibir una asistencia del volante caldense Nélson Deossa, uno de los grandes ausentes en la convocatoria de Néstor Lorenzo para la fecha Fifa que se disputará entre finales de septiembre y los primeros días de octubre de este año; la primera después del Mundial de Norteamérica.

Este fue el segundo gol del pereirano esta temporada en los siete encuentros que ha disputado esta temporada con el equipo de Andalucía, que es uno de los representantes de España en esta edición de la Liga de Campeones. Por su parte, el tanto de Hernández sumó como el primer pase gol de su compatriota en los 7 juegos que ha tenido esta campaña –tuvo un juego de Champions–.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Betis de los colombianos?

Los futbolistas colombianos del Real Betis no fueron convocados por Néstor Lorenzo para los partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú que se disputarán en Estados Unidos. Por eso, tendrán un buen tiempo de “descanso” con sus clubes. El próximo encuentro que disputará Betis en la Liga de España será el 11 de octubre, cuando reciba al Osasuna en el duelo de la octava fecha del rentado ibérico.

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