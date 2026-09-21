¿Se acabó la paciencia con “Chicho” Arango? Crecen las críticas tras la derrota de Nacional

La derrota 2-0 de Atlético Nacional frente a Llaneros volvió a poner a Cristian ‘Chicho’ Arango en el centro de las críticas de la hinchada. El delantero, llamado a ser una de las principales cartas ofensivas del equipo, sigue sin encontrar la regularidad ni la contundencia que se esperaba de él y, en redes sociales, cada vez son más los cuestionamientos hacia su rendimiento.
Arango llegó al conjunto verdolaga con el cartel de goleador y con la expectativa de convertirse en uno de los referentes del ataque. Sus antecedentes hacían pensar que Nacional había encontrado a un delantero capaz de marcar diferencias en el área, pero su paso por el club ha estado condicionado por diferentes circunstancias, entre ellas varios problemas físicos que le han impedido tener continuidad.
El primero llegó el 7 de marzo, cuando sufrió una conmoción cerebral y tuvo que ausentarse de varios entrenamientos mientras cumplía el protocolo médico correspondiente. Poco después, el 20 de marzo, volvió al departamento médico por un trauma en el hombro.