Video | Así fue el emotivo homenaje a la delegación de Chapecoense en vuelo viaje a Medellín

La tragedia vivida el 28 de noviembre de 2016 en el cerro de la vereda Pantalio en La Unión, Antioquia, y todo lo que ha pasado luego de ese accidente aéreo que dejó 71 personas fallecidas y seis sobrevivientes, creó un vínculo eterno entre Atlético Nacional y Chapecoense.
Ahora, cerca de conmemorarse 10 años de esta tragedia, directivos, jugadores y cuerpo técnico de Chapecoense están de nuevo en Antioquia y, antes de despegar desde Bogotá rumbo a Medellín, los miembros de la tripulación le dieron un emotivo mensaje a la delegación.