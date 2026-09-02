Murió Carlos Horacio “El Loco” Salinas, el recordado número 10 que dejó huella en Medellín y Boca Juniors

A los 70 años falleció Carlos Horacio “El Loco” Salinas, uno de los mediocampistas argentinos que dejó una huella especial en el fútbol sudamericano y que también pasó por Independiente Medellín. El club Boca Juniors, donde protagonizó algunos de los capítulos más importantes de su carrera, confirmó la noticia de su muerte.
Salinas fue un número 10 de los de antes: temperamental, aguerrido, con personalidad y capacidad para llegar al gol. No era de los que se escondían en los momentos difíciles. Por el contrario, su carácter lo convirtió en un futbolista particular, capaz de ganarse el reconocimiento de los aficionados y también de protagonizar episodios polémicos dentro de la cancha.