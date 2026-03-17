El colombiano Carlos Andrés Gómez es el rey del regate en Brasil y solo es superado por Lamine Yamal a nivel mundial

El presente de Carlos Andrés Gómez no deja de crecer. El atacante colombiano atraviesa un momento brillante con Vasco da Gama, donde no solo se ha consolidado como el jugador mejor calificado del equipo fecha a fecha, sino que además empieza a llamar la atención a nivel internacional por su impacto en el juego ofensivo.
Sus números lo respaldan. De acuerdo con los registros de SofaScore, una de las aplicaciones estadísticas más fiables del deporte mundial, Gómez es el segundo jugador de las ligas Top-10 del mundo con más regates completados en 2026, con un total de 56. Una cifra que impresiona aún más si se tiene en cuenta que solo es superado por el joven español Lamine Yamal, quien lidera la lista con 81.
Calidad en los regates
Pero más allá de la cantidad, lo que realmente marca la diferencia es la calidad de esos regates. No se trata de maniobras intrascendentes, sino de acciones que generan peligro real sobre la portería rival, rompen líneas defensivas y aportan soluciones en momentos donde el juego colectivo no encuentra caminos.
En el fútbol moderno, cada vez es más escaso encontrar futbolistas capaces de desequilibrar en el uno contra uno. Muchos equipos sufren cuando se enfrentan a defensas organizadas en bloque bajo, precisamente porque carecen de ese jugador capaz de romper esquemas con una gambeta. En ese contexto, el valor de Gómez se multiplica.