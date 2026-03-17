El colombiano Carlos Andrés Gómez es el rey del regate en Brasil y solo es superado por Lamine Yamal a nivel mundial

El presente de Carlos Andrés Gómez no deja de crecer. El atacante colombiano atraviesa un momento brillante con Vasco da Gama, donde no solo se ha consolidado como el jugador mejor calificado del equipo fecha a fecha, sino que además empieza a llamar la atención a nivel internacional por su impacto en el juego ofensivo. Sus números lo respaldan. De acuerdo con los registros de SofaScore, una de las aplicaciones estadísticas más fiables del deporte mundial, Gómez es el segundo jugador de las ligas Top-10 del mundo con más regates completados en 2026, con un total de 56. Una cifra que impresiona aún más si se tiene en cuenta que solo es superado por el joven español Lamine Yamal, quien lidera la lista con 81. Calidad en los regates Pero más allá de la cantidad, lo que realmente marca la diferencia es la calidad de esos regates. No se trata de maniobras intrascendentes, sino de acciones que generan peligro real sobre la portería rival, rompen líneas defensivas y aportan soluciones en momentos donde el juego colectivo no encuentra caminos. En el fútbol moderno, cada vez es más escaso encontrar futbolistas capaces de desequilibrar en el uno contra uno. Muchos equipos sufren cuando se enfrentan a defensas organizadas en bloque bajo, precisamente porque carecen de ese jugador capaz de romper esquemas con una gambeta. En ese contexto, el valor de Gómez se multiplica.

Lo del colombiano cobra aún más relevancia por el escenario en el que lo está logrando. Brasil ha sido históricamente la cuna de algunos de los mejores regateadores del mundo, desde leyendas como Garrincha y Pelé, hasta figuras más recientes como Ronaldinho y Neymar. Destacar en ese contexto no es una tarea menor. Además, hay un componente emocional que no pasa desapercibido. Los regateadores son, históricamente, los jugadores que conectan con la afición, los que llenan estadios y levantan a la gente de sus asientos. En redes sociales, los hinchas de Vasco da Gama ya empiezan a ver en Gómez a uno de esos futbolistas distintos, capaz de cambiar un partido con una jugada individual.

A sus 22 años, Carlos Andrés Gómez no solo atraviesa el mejor momento de su carrera, sino que empieza a posicionarse como uno de los atacantes colombianos más determinantes del panorama internacional. Y si mantiene este nivel, su nombre no tardará en instalarse definitivamente entre los grandes desequilibrantes del fútbol mundial. Su rendimiento también empieza a abrir el debate sobre su futuro a corto plazo. Con este nivel, no sería extraño que clubes de ligas aún más competitivas pongan sus ojos en él, en busca de un perfil cada vez más escaso: el del extremo capaz de romper partidos desde el uno contra uno. Un regreso a Europa no sería descabellado ya que estuvo en Francia en el Stade Rennes antes de llegar a Vasco. Por ahora, Gómez disfruta y responde en el presente, donde ya se ganó el reconocimiento de una afición exigente y amante del buen fútbol. En un deporte que muchas veces prioriza lo físico y lo táctico, su talento recuerda que la gambeta sigue siendo una de las expresiones más puras y determinantes del juego.