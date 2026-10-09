Video | Se salvó de milagro: árbol gigante cayó sobre el carro de Nicolás Hernández, jugador de América

El defensa Nicolás Hernández está a salvo tras vivir momentos de angustia, ya que mientras se desplazaba en su camioneta rumbo a Cascajal para el entrenamiento con América, un gigante árbol cayó sobre su auto.

En medio del pánico, Nicolás alcanzó a salir de la camioneta, mientras las personas que estaban cerca del lugar llegaron para auxiliarlo.

“¿Estás bien, no te pasó nada?”, le pregunta uno de los peatones que se acercó al jugador, mientras otras personas comentaban la magnitud del árbol que le había caído encima.

Además del árbol, la camioneta quedó rodeada de cables de alta tensión, por lo que tuvieron que solicitar la ayuda de las autoridades para poder retirar todo lo que cayó sobre el auto.

Nicolás, quien juega en América, afortunadamente no tuvo lesiones graves, solo algunos rasguños, y obviamente el pánico por lo que pasó, pues la caída del árbol lo tomó por sorpresa en el recorrido hacia Cascajal.

América se mide este fin de semana al DIM, en el estadio Pascual Guerrero, y el técnico David González prepara el equipo que está, a tres puntos, de confirmarse como primer clasificado a la siguiente fase de la Liga BetPlay.