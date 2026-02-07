¿Influyó Camilo Vargas para la elección de Guadalajara como sede de Colombia en el Mundial de 2026?

No solo tiene una altitud sobre el nivel del mar (1.570 metros) perfecta para que los futbolistas elegidos por Néstor Lorenzo para jugar en Mundial Norteamérica 2026 se preparen sin que su cuerpo sufra los estragos del mal de altura. Guadalajara, urbe que eligió la Federación Colombiana de Fútbol para ser su lugar de concentración durante la primera fase de la Copa del Mundo que se disputará entre junio y julio, tiene otros factores que la convierten en el lugar perfecto donde preparar, de buena manera, el regreso del equipo criollo al torneo más importante del fútbol tras 8 años. La capital del estado Jalisco, ubicada al occidente de México, es una ciudad futbolera por excelencia. Es la sede de dos de los equipos más representativos del balompié manito: las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Atlas F.C.

Los dos elencos tienen sedes propias de entrenamiento. Las Chivas se preparan en el Complejo Deportivo Verde Valle, un lugar que funciona desde 1979 y que sirvió como sitio de práctica a selecciones en el Mundial de 1986, edición en la que España, Brasil, Inglaterra, Portugal y Marruecos tuvieron sus encuentros en la ciudad. Verde Valle queda en la colonia Jacotán, uno de los municipios que forman parte del área metropolitana de Guadalajara y, de acuerdo con lo que se sabe, será el lugar de concentración de la Selección de Corea del Sur durante la primera fase de la Copa del Mundo. Los asiáticos, que forman parte del Grupo A, debutarán contra un rival a definir por repechaje en el estadio Akron, casa de “el rebaño”, inaugurado el 29 de julio de 2010 en el sector de Zapopan. En ese municipio del área metropolitana de la capital de Jalisco está ubicada la Academia AGA, sede de práctica de Atlas Fútbol Club que fue inaugurada el 5 de septiembre del 2023. Es un predio de 8.500 metros cuadrados que, de acuerdo con la prensa deportiva mexicana, es uno de los más modernos del país.

Según información publicada por el elenco “rojinegro” en su página web, es un espacio “único” porque combina, en un mismo sitio, todos los frentes del club: la parte administrativa, la formativa y la de alto rendimiento con el equipo profesional. El AGA es un edificio de fachada de ladrillo, como las viejas fábricas de Manchester en Inglaterra. Tiene unos salones en los que les dictan clases –de manera remota–, a los juveniles que forman parte del equipo de Guadalajara, así como a los de Santos Laguna. Posee varias canchas en buena condición, así como un gimnasio adecuado para futbolistas, zona de recuperación –con piscina incluida–, y un restaurante para que los jugadores coman allí. Además, es el lugar donde entrena, día a día desde 2019, el arquero bogotano Camilo Vargas, titular indiscutido del equipo cafetero en la era Néstor Lorenzo. El guardameta conoce el lugar y, posiblemente, recomendó a los miembros del elenco criolllo, como un amigo que da un buen consejo, que eligieran Guadalajara como sede y ese centro de alto rendimiento como lugar de entrenamiento. Según datos de Google Maps, la academia AGA está ubicada a 20 minutos en carro del centro de Guadalajara, donde podría hospedarse el seleccionado colombiano en sus días de concentración previos al debut mundialista, que será el 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán.

Un punto central

El viaje entre Guadalajara y CDMX, donde debutará la Tricolor en Norteamérica 2026, demora aproximadamente una hora y media en avión. Eso da un par de posibilidades al cuadro cafetero. Por un lado, la opción de viajar a la capital mexicana un día antes del partido, como hacen en Bolivia, para evitar los rezagos de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Por otra parte, evita el desgaste de un desplazamiento largo, en un torneo tan corto, para los futbolistas que sean convocados. “Considero que es una buena elección por varias cosas. Entre ellas, pienso que en el tema logístico les dará una ventaja a los colombianos. Como el segundo partido será en Guadalajara, ya tendrán un reconocimiento de las instalaciones y se movilizarán de mejor manera. Con eso, además, ganan tiempo”, aseguró el preparador físico antioqueño Víctor Gaviria, en diálogo con este diario. Además, considera que por tranquilidad, aislamiento y concentración para los futbolistas, Guadalajara es la mejor ciudad posible para que los criollos se concentren desde los días previos al inicio de la Copa del Mundo. A esa urbe viajarán luego de hacer el partido de despedida en Colombia, programado para los días finales de mayo. Después de Guadalajara, los colombianos irán a Miami para medirse contra Portugal. El vuelo entre ambas ciudades se demora, aproximadamente, entre 3 y 4 horas. Sin embargo, no afectará tanto el cambio de altitud a los criollos, que pasaran de la media de Jalisco, a la nula en la Capital del Sol.

Centro de cultura mexicana de exportación mundial

Si cualquier persona en el mundo pregunta por México, una de las primeras referencias que surgen es la música ranchera, los mariachis. Según la tradición, Guadalajara es la ciudad donde nacieron los grupos compuestos por cuatro o más músicos, vestidos de una manera elegante, uniforme, que interpretan canciones como las “mañanitas”, entre otras famosas, que le han dado la vuelta al planeta. También es el lugar de nacimiento de la cultura de la charrería, un grupo de habilidades sobre el caballo, así como el punto de referencia del tequila mexicano, que nació en un pueblo ubicado a 60 kilómetros de distancia de la capital del estadio de Jalisco. En Guadalajara, por ejemplo, nació, creció, desarrolló gran parte de su carrera como artista y hasta falleció Vicente Fernández, uno de los grandes íconos de la industria musical mexicana.

Fernández, fallecido en 2021, le dedicó una canción a la ciudad en la que nació y que se titulaba con el nombre de la urbe y “glorificaba”, entre otras cosas, la vocación de “provincia” que aún conserva. “¡Arriba las Chivas!”, gritaba el cantante en la interpretación de esa canción, haciendo referencia al equipo de fútbol más popular de esa población y del cual era hincha. En el centro histórico de Guadalajara, una capital que conserva aún un poco de su arquitectura colonial, pero también cuenta con grandes edificios modernos que tienen helipuertos en su último piso, hay un parque llamado la Plaza de los Mariachis, un poco más pequeña que la Garibaldi de Ciudad de México, pero un lugar donde se encuentra la “esencia” de la cultura de ese país. Guadalajara también es una ciudad verde. En las fotos que se ven en redes sociales se contempla que tiene varias zonas arborizadas, lo que hace que el aire sea de buena calidad. La zona metropolitana está habitada por entre 5,2 y 5,3 millones de personas.

Prueba piloto para comprobar que todo está listo para el Mundial