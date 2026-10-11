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Video | Golazo de Camilo Durán con el Celtic; el samario sigue fino con el gol

Con la Selección Colombia, el samario lleva 32 minutos jugados, repartidos en los amistosos ante Paraguay y Perú.

  • El samario Camilo Andrés Durán celebró en la victoria del Celtic, que mantiene a su equipo como líder de la Scottish Premiership. FOTO GETTY
    El samario Camilo Andrés Durán celebró en la victoria del Celtic, que mantiene a su equipo como líder de la Scottish Premiership. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El delantero samario Camilo Andrés Durán Márquez regresó al Celtic activado tras su paso por la Selección Colombia, y se volvió a reportar con gol, esta vez en la victoria 0-2 ante el Motherwell, por la Scottish Premiership.

Durán marcó a los 9 minutos para abrir el marcador y el camino de su equipo para la victoria como visitante, resultado que le permite al cuadro del colombiano mantiene líder de la Liga con 21 puntos, producto de siete victorias y una derrota. En el segundo lugar de la tabla están los Rangers con 19 puntos y Hearts es tercero con 16 unidades.

Este es el sexto gol del colombiano con la camiseta del Celtic, y cuarto en la actual temporada de la Liga local ya que los otros dos son por los Play-off de la UEFA Champions League (19 de agosto de 2026), ante el Lask de Austria.

En el torneo local le ha marcado a Aberdeen FC, Motherwell FC y Falkirk al que le marcó doblete, para así ajustar cuatro tantos en la Scottish Premiership.

Camilo, quien estuvo en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los tres juegos que la Tricolor tuvo ante México, Perú y Paraguay, en los que acumuló 32 minutos, ya que fue alternativa para los duelos ante Paraguay y Perú.

Ante los paraguayos ingresó a los 88 minutos, jugando tan solo dos, y luego ante los Incas ingresó en el minuto 60 disputando 29 minutos.

El samario ha pasado también por los clubes Lusitania y Portimonense de Portugal, y el Qarabag de Azerbaiyán.

En su carrera deportiva Durán lleva 48 goles como profesional, 13 asistencias y un título en Portugal, ganando la Liga Meo Azores con Lusitania.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles lleva Camilo Durán con el Celtic en la temporada actual?
Camilo Durán acumula 4 goles en la Scottish Premiership durante la presente temporada (marcados ante Aberdeen FC, Motherwell FC y un doblete contra Falkirk FC). Además, registra 2 goles adicionales en la fase de play-off de la UEFA Champions League, para un total de 6 goles con la camiseta del club escocés.
¿Cómo va el Celtic en la tabla de posiciones de la Scottish Premiership?
El Celtic se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, registrando un balance de siete victorias y una sola derrota. Su perseguidor más cercano es el Rangers, que ocupa la segunda casilla con 19 unidades, seguido por Hearts en el tercer puesto con 16.
¿Cuántos minutos jugó Camilo Durán con la Selección Colombia en sus convocatorias recientes?
Camilo Durán acumuló un total de 32 minutos en cancha durante la última convocatoria de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo. Disputó 2 minutos en el partido contra Paraguay (ingresando al minuto 88) y 29 minutos frente a Perú (ingresando al minuto 60). También formó parte del plantel para el compromiso ante México, aunque en dicho juego no sumó minutos.

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