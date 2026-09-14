La Selección Colombia vuelve a Cali: jugará ante Chile y la taquilla será para damnificados del terremoto

Cali será también la casa de la Selección Colombia. Así lo confirmó este lunes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, al anunciar que la capital vallecaucana volverá a recibir al combinado nacional de mayores y que, además, tendrá una nueva sede deportiva de la entidad.

El principal anuncio fue la confirmación del amistoso que Colombia disputará ante Chile el próximo 13 de noviembre, en Cali, en horario todavía por definir. El encuentro tendrá además un componente solidario, pues la taquilla será destinada a los damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

El segundo encuentro entre ambas selecciones se disputará el 17 de noviembre en territorio chileno, también con horario por confirmar, como parte de la programación de la fecha FIFA.

Estos compromisos se suman a los tres amistosos que Colombia tiene previstos en Estados Unidos: ante México, el 26 de septiembre; Paraguay, el 2 de octubre, y Perú, el 6 de octubre.

La Federación también confirmó que el técnico Néstor Lorenzo dará a conocer este jueves, en Bogotá y en horas de la tarde, la convocatoria para iniciar el nuevo ciclo de la Selección.

El entrenador argentino comenzará así una nueva etapa al frente del combinado nacional, con la mirada puesta en las próximas Eliminatorias Suramericanas, la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

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