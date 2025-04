No es un secreto que Marino combina talento con generosidad; cuando la jugada lo exige, sabe cuándo soltar el balón y habilitar a un compañero mejor posicionado, demostrando que su aporte va más allá de las estadísticas. Es el tipo de futbolista que cada técnico desea tener en su plantilla: comprometido, rápido, inteligente y siempre dispuesto a dejarlo todo por su escudo.

Pero el desafío no será sencillo. Nacional no logra salir victorioso de Palmaseca desde 2019, cuando firmó un ajustado 0-1. Desde aquel entonces, han pasado seis visitas sin alegrías: tres derrotas y tres empates ante un Cali que, si bien hoy no vive su mejor momento, sabe que la historia y la necesidad lo obligan a luchar por cada punto. El Azucarero necesita con urgencia sumar de a tres para mantenerse en la pelea por ingresar al selecto grupo de los ocho, mientras que Nacional, si logra vencer, no solo sellaría su clasificación sino que seguiría dominando el campeonato con autoridad.

El historial entre ambos respalda al Cali, que ha ganado 112 de los 291 enfrentamientos disputados, frente a 103 triunfos de Nacional y 76 empates que completan la estadística. En duelos por liga, la balanza también favorece al cuadro vallecaucano, con 106 victorias sobre las 92 que suma el conjunto paisa. Sin embargo, más allá de las cifras y de la tradición, la realidad actual es otra. Nacional llega mejor, sólido en su fútbol y con la confianza de un plantel que se ha ido fortaleciendo jornada tras jornada. Y en ese contexto, Marino Hinestroza se perfila como una de las cartas principales del equipo para inclinar la balanza. Todo indica que el extremo vallecaucano será titular, sobre todo teniendo en cuenta que no podrá estar en el próximo partido de Copa Libertadores ante Bahía, lo que garantiza que el cuerpo técnico querrá aprovechar su frescura y desequilibrio al máximo en suelo caleño.