Brayan León, figura del DIM, fue elegido como uno de los mejores delanteros del mundo por el Observatorio de Fútbol CIES

A Brayan León parece haberle llegado la calma, después de una tormenta emocional que por poco lo hace tocar fondo. Dicen que, tras la derrota en la final del Apertura contra Santa Fe, el delantero bolivarense fue uno de los que más golpeados terminó. No solo porque era la segunda vez que se quedaba a las puertas de un título con el DIM. También debido a que fue uno de los jugadores más señalados por la afición. Los hinchas pedían su cabeza. Él parecía haber perdido la conexión con el Medellín. Pudo salir. Sin embargo, el préstamo al Real Salt Lake de la MLS no se concretó. Siguió vestido de rojo. León es un hombre de carácter fuerte, que siente el fútbol como pocos. Alguna vez, a inicios del 2024, el escribiente lo esperaba afuera de la cancha de entrenamiento de la sede de Itagüí para una entrevista y el jugador, después de no entrenar como esperaba, salió molesto de la cancha.

“La conversación me sirvió para desahogarme”, aseguró aquella vez. Lo mismo hace cuando juega. Dentro de la cancha se desahoga, lo entrega todo. Se mete tanto en los partidos que, las emociones altas le han pasado factura. No obstante, desde la expulsión por Copa ante Santa Fe, por la que los hinchas lo crucificaron de nuevo y los compañeros le “halaron las orejas”, se ha mostrado sereno, con inteligencia emocional, logrando alcanzar su mejor nivel.

¿Cuál es el reconocimiento mundial que le dieron a Brayan León?

El Clausura del 2025 ha sido el mejor semestre, en cuanto a producción de goles por Liga, de la carrera de Brayan León Muñiz. El delantero del DIM, nacido en Turbaco, Bolívar, hace 25 años, suma siete goles y cinco asistencias en las 18 fechas que se han disputado del rentado local del segundo semestre del año. El atacante del cuadro rojo celebró contra Equidad (fecha 8), doblete frente a Nacional (fecha 10), doblete contra Once Caldas (fecha 15) y un tanto contra Bucaramanga (fecha 18). Con eso, se ratificó como uno de los hombres importantes en el funcionamiento de la idea de juego de Alejandro Restrepo. Por sus características (velocidad, fuerza, temperamento), León tiene un rol importante en el ataque del Medellín. Su función no solo es marcar goles. Para eso está Francisco Fydriszewski. Brayan es un segundo punta, el atacante que sale del área, incomoda a los rivales y ayuda a generar presiones altas.

Esa es una de las características que Restrepo más resalta de León. El timonel ha dicho que, cuando Brayan está, el equipo tiende a ser más incisivo en para recuperar la pelota cerca del área del rival. Esa habilidad del delantero del DIM no solo la reconoce su técnico. También lo hizo recientemente el Observatorio de Fútbol CIES, para el que el bolivarense es uno de los diez jugadores que más corren y presionan, sin balón, en el mundo. Brayan León aparece en el octavo puesto del listado, publicado el 28 de octubre y en el que se corroboraron datos de 47 torneos de primera división en el Mundo. Por delante de él está el colombiano Iván Angulo, del Orlando City dirigido por Óscar Pareja, que es séptimo. El jugador que más presiona según los datos del observatorio es Daizen Maeda del Celtic de Esocia. Lo siguen Dominic Solanke, del Tottenham y Antonhy Gordon, del Newcastle inglés.

La buena capacidad física de León, ha llevado a que tenga un buen registro goleador este semestre. Lo más cerca que había estado de los 7 tantos que lleva en el “Todos Contra Todos” del Clausura fue en 2022, cuando con Pereira marcó 4 tantos en esa instancia, mientras que sumó tres más en los cuadrangulares. En 2023, con el Medellín, anotó cuatro tantos en total (uno en fase regular y tres en finales).