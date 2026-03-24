Bolivia, entre los seis países que lucharán desde este jueves en el minitorneo rumbo al Mundial 2026

Seis selecciones acuden al último llamado para el Mundial de 2026 en un minitorneo de repesca que se disputará en México entre el jueves y el martes próximo, un mes después de que el país anfitrión de la Copa del Mundo fue sacudido por una ola de violencia narco.
La furia criminal se expandió por 20 de los 32 estados mexicanos en retaliación por la muerte en un operativo militar del mayor capo del país. El golpe de los narcotraficantes hizo temer por el futuro del minicertamen y de México como sede del Mundial.
Pero un mes después, las autoridades y la FIFA se muestran en calma y ya recibieron a las seis selecciones que competirán por los dos últimos cupos para el torneo de Norteamérica 2026: Bolivia, Surinam, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.
Los combinados fueron escoltados a su llegada a suelo azteca por efectivos del ejército y la Guardia Nacional.
Lea: Díaz y Suárez superan en goles a las duplas de Argentina, Brasil y España, ¿es el mejor ataque de nuestra historia?
Para garantizar la tranquilidad en México durante la mayor cita del fútbol, que comienza el 11 de junio, las autoridades desplegaron un operativo con casi 100.000 elementos de seguridad pública y privada.
“Las cosas se han calmado, pero la seguridad del equipo está reforzada para los playoffs”, escribió la Federación de Fútbol de Nueva Caledonia en sus redes sociales al arribar a México, que organiza la Copa junto a Estados Unidos y Canadá.
Los seis combinados se dividirán en dos grupos que pugnarán por los pases en Monterrey y Guadalajara, epicentro de la violencia criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 22 de febrero.