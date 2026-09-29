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“Fue un desastre el partido, nos deberían echar a todos”, Hernán Darío Bolillo, al ser goleado por Guatemala

El técnico antioqueño dirige la selección de El Salvador, pero los resultados no aparecen y está en la cuerda floja.

  • Hernán Dario Gómez, entrenador antioqueño que dirige a la selección de El Salvador. FOTO GETTY
    Hernán Dario Gómez, entrenador antioqueño que dirige a la selección de El Salvador. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
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Muy acalorada y polémica, así resultó la rueda de prensa del técnico antioqueño Hernán Darío Bolillo Gómez, tras la derrota 6-0 de El Salvador a manos de Guatemala, por la segunda fecha de la Liga de Naciones de Concacaf.

El entrenador fue cuestionado y en su particular estilo respondió con frases como: “Fue un desastre el partido, mañana nos deberían echar a todos”, por el resultado abultado que generó descontento entre aficionados y periodistas que cuestionaron al técnico.

En otra respuesta, Bolillo afirmó que “este es un resultado saca técnicos”.

Además, reconoció que no son favoritos de nada. “Te voy a ser sincero y bien claro, nosotros no somos favoritos en ninguna parte, tenemos que seguir trabajando, mejorando y produciendo en el campo para llegar a ser favoritos”.

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“Vine por respeto a ustedes, pero no quería venir, me quiero ir ya, somos un desastre y no tengo explicación de qué pasó. Tengo claro que el rival fue superior en capacidad, velocidad, actitud, parecían en un Mercedes y nosotros en el Renault 4, entonces qué les voy a explicar yo aquí, nada”.

Ante el cuestionamiento de otro periodista Bolillo enfatizó: “¿Qué le puedo decir yo a la afición? Nada, meterme 10 metros bajo tierra, porque qué más le puedo decir, qué pena con la afición. Hoy retrocedimos como nunca, nos falta todo”.

Desde su llegada en febrero de 2025, el camino del Bolillo con El Salvador no ha sido fácil. Acumula 23 partidos dirigidos, de los cuales ha ganado cuatro, empatado ocho y perdido once, siendo esta goleada de 6-0 una de las más abultadas.

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En el ítem de goles a favor y en contra, tiene 21 y 32, respectivamente, otro dato negativo que impacta en el rendimiento general. El 6-0 de la Liga de Naciones de Concacaf se une al 4-0 que había sufrido ante Surinam por la Eliminatoria el Mundial de Norteamérica y el 3-0 contra Panamá en la misma competencia.

Bolillo, quien ha tenido experiencia mundialista con las selecciones de Colombia, Ecuador y Panamá en los mundiales de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Rusia 2018, llegó a El Salvador con un gran rótulo de técnico ganador y por ello había gran expectativa por lo que pudiera lograr con la selección.

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A nivel de selecciones nacionales, también pasó por Guatemala y Honduras.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Hernán Darío “Bolillo” Gómez tras la goleada de Guatemala a El Salvador?
El técnico reconoció el mal desempeño de su equipo declarando que el partido “fue un desastre”, que el resultado es de los que “saca técnicos”, pidió perdón a la afición afirmando que quería “meterse 10 metros bajo tierra” y admitió que el rival fue ampliamente superior en capacidad y velocidad.
¿Cuáles son los números y estadísticas de “Bolillo” Gómez al frente de la selección de El Salvador?
Desde su llegada en febrero de 2025, suma un total de 23 partidos dirigidos con un saldo de 4 victorias, 8 empates y 11 derrotas, acumulando 21 goles a favor y 32 en contra.
¿Cuáles han sido las peores goleadas recibidas por El Salvador bajo la dirección técnica del “Bolillo” Gómez?
Además del 6-0 frente a Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf, la selección salvadoreña sufrió un 4-0 ante Surinam y un 3-0 frente a Panamá, ambos en el marco de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica.

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