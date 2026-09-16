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Duelo de jugadores criollos en semifinales de la Sudamericana: Boca vs. Vasco da Gama

Con un Álvaro Montero gigante, Boca se clasificó ante Sao Paulo, mientras que Vasco da Gama eliminó a Independiente Santa Fe.

  • Álvaro Montero y Marino Hinestroza se enfrentarán en la semifinal de la Sudamericana. FOTO: X BocaJrsOficial y VascodaGama
    Álvaro Montero y Marino Hinestroza se enfrentarán en la semifinal de la Sudamericana. FOTO: X BocaJrsOficial y VascodaGama
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Las semifinales de la Copa Sudamericana tendrán aroma a café a pesar de la eliminación de Independiente Santa Fe en los cuartos de final de la competición. “Los Cardenales” fueron el equipo criollo que más lejos llegó en torneos internacionales en el 2026, sin embargo, no le alcanzó para eliminar al Vasco da Gama, club donde juegan los colombianos Carlos Cuesta, Johan Rojas, Marino Hinestroza y Carlos Andrés Gómez.

Por otro lado, el rival en semifinales del cuadro carioca será Boca Juniors, el histórico xeneize, ganador de 6 Copas Libertadores y 2 Copas Sudamericanas, buscará la tercera para su vitrina bajo la batuta de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena. El “Club de la Ribera” se enfrentó a Sao Paulo en el escollo previo a la final, en una serie donde se impusieron 2-1 en el global tras empatar en el Morumbí 1-1 con el gol de Leandro Lozano y una estelar actuación de Álvaro Montero.

Sin el arquero guajiro no se entendería que Boca siga vivo en todas las competiciones: Liga de Argentina, Copa de Argentina y Copa Sudamericana. El guardameta de dos metros de estatura dejó atrás las críticas del siempre complicado mundo Boca y se acrecentó en los momentos importantes, tal como manda la historia de los porteros colombianos en el Xeneize, en la cual Óscar Córdoba es el referente mayor.

La atajada de Montero al minuto 42 fue clave para darle oxígeno al equipo de Arruabarrena, pues con la mínima ventaja con la que viajaron al estado paulista, recibir un gol antes del término de la primera mitad era un baldazo de agua fría del cual es complicado recuperarse. Después supo manejar bien el juego aéreo y los remates que le mandaron desde afuera del área los desesperados jugadores de Sao Paulo.

“Feliz de haber avanzado, el grupo trabajó muy bien, hay que acostumbrarnos a vivir estas instancias. Hay cosas que mejorar, pero BIEN por el sacrificio del equipo”, mencionó pospartido Álvaro Montero.

Mientras tanto, el técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, fue claro con su intención en el Xeneize para este semestre: conseguir títulos. El Vasco ya ganó en el ámbito local durante su primera etapa en el 2015, ahora buscará romper la sequía bostera frente a copas internacionales, ya que no gana una desde el 2008.

El Vasco de los colombianos eliminó a Santa Fe

En São Januário, casa del Vasco da Gama de Río de Janeiro, el conjunto carioca consiguió una clasificación a semifinales internacionales después de 15 años tras jugar esta instancia contra la Universidad de Chile en la Sudamericana. El blanquinegro se enfrentó a Independiente Santa Fe, quienes no pudieron romper el cero en Bogotá y se encontraron con una cancha en mal estado por las lluvias en Brasil que les impidió hacer un mejor compromiso.

Vasco tuvo como inicialistas a Marino Hinestroza y Johan Rojas, mientras que Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez fueron suplentes. Los de Río son el segundo equipo con más colombianos en el Brasileirao, solo detrás del Athletico Paranaense, que cuenta con nueve criollos.

“La importancia de una victoria de esta dimensión para pasar a una semifinal de copa internacional después de 15 años. Es un orgullo y una satisfacción”, mencionó Pedro Emanuel, director técnico de Vasco da Gama.

La semifinal entre los cuatro colombianos del conjunto brasileño y los dos de Boca aún no tiene fecha definida. Lo cierto es que habrá mínimo dos colombianos disputando la gran final en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Contra quién jugará el Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026?
El Vasco da Gama se enfrentará a Boca Juniors en las semifinales de la competición, luego de que el club argentino dejara en el camino al Sao Paulo en la fase previa.
¿Cuáles futbolistas colombianos representan a Boca Juniors?
El equipo xeneize cuenta con la destacada presencia del arquero guajiro Álvaro Montero, quien ha sido clave para mantener vivo al equipo en todas las competiciones del semestre.
¿Cuándo y dónde se disputará la gran final de la Copa Sudamericana 2026?
La final está programada para jugarse el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, garantizando la presencia de al menos dos futbolistas colombianos en dicho encuentro definitivo.

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