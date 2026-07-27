“Tres goles se come”: Montero pasó del aplauso al señalamiento en apenas dos partidos con Boca

El arquero colombiano Álvaro Montero pasó de recibir elogios en su debut con Boca Juniors a vivir una noche complicada en apenas su segundo partido del semestre. El guardameta tuvo responsabilidad en varios de los goles de la derrota frente a Riestra y provocó una llamativa reacción del técnico Rodolfo Arruabarrena durante el encuentro.
Montero había dejado una grata impresión en su estreno con el conjunto xeneize durante el compromiso de Copa Sudamericana frente a O’Higgins. Su actuación transmitió seguridad y fue destacada por el propio entrenador, quien resaltó su desempeño tanto en el juego aéreo como con los pies.