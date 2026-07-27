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“Tres goles se come”: Montero pasó del aplauso al señalamiento en apenas dos partidos con Boca

Álvaro Montero pasó de recibir elogios en su debut con Boca Juniors a quedar en el centro de las críticas tras la derrota ante Riestra. La reacción de Rodolfo Arruabarrena durante el partido no pasó desapercibida y rápidamente se hizo viral.

  • Álvaro Montero tuvo un partido para el olvido con Boca Juniors. FOTO @populardiario
    Álvaro Montero tuvo un partido para el olvido con Boca Juniors. FOTO @populardiario
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El arquero colombiano Álvaro Montero pasó de recibir elogios en su debut con Boca Juniors a vivir una noche complicada en apenas su segundo partido del semestre. El guardameta tuvo responsabilidad en varios de los goles de la derrota frente a Riestra y provocó una llamativa reacción del técnico Rodolfo Arruabarrena durante el encuentro.

Montero había dejado una grata impresión en su estreno con el conjunto xeneize durante el compromiso de Copa Sudamericana frente a O’Higgins. Su actuación transmitió seguridad y fue destacada por el propio entrenador, quien resaltó su desempeño tanto en el juego aéreo como con los pies.

“Álvaro Montero respondió. Es su primer partido en cancha de Boca y dio esa seguridad que necesitamos: juego aéreo, con los pies y tapando la pelota que tenía que tapar”, afirmó en ese momento el ‘Vasco’ Arruabarrena.

La historia fue completamente distinta en la segunda presentación del arquero colombiano.

Durante el partido frente a Riestra, Montero quedó comprometido en los goles que recibió Boca Juniors, situación que generó frustración en el cuerpo técnico.

Tras el tercer tanto del rival, las cámaras captaron una llamativa reacción de Arruabarrena. El entrenador se dio vuelta hacia el banco de suplentes y, con evidente gesto de incredulidad, expresó:

“Tres goles se come”.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió el debate entre los aficionados sobre el rendimiento del arquero colombiano y el momento que atraviesa el equipo argentino.

El técnico asumió toda la responsabilidad

Pese a la reacción que tuvo durante el partido, Arruabarrena cambió el tono en la conferencia de prensa posterior y evitó responsabilizar a Montero o a cualquier otro futbolista por la derrota.

El entrenador fue contundente al asumir la responsabilidad del resultado.

“El primer responsable soy yo. Hay que seguir insistiendo en algunas cosas, seguir mejorando en muchas y levantar. En este club cuando te caés te tenés que levantar lo antes posible, y en cuatro días tenemos la definición de la Sudamericana”.

Asimismo, dejó claro que una mala actuación no modificará la confianza que tiene en su plantel.

“No por una derrota voy a cambiar mis convicciones, mis ideas y lo que pienso de cada jugador. En eso estoy tranquilo”.

Montero buscará revancha

Aunque su segunda presentación con la camiseta de Boca Juniors estuvo lejos de las expectativas que había generado tras su debut, Álvaro Montero tendrá una rápida oportunidad para reivindicarse.

El conjunto xeneize deberá cambiar de página de inmediato, ya que en pocos días afrontará el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, un compromiso clave para las aspiraciones internacionales del club y una nueva oportunidad para que el arquero colombiano recupere la confianza.

¿Cómo fue el debut de Álvaro Montero con Boca Juniors?
El arquero colombiano tuvo un estreno destacado en la Copa Sudamericana frente a O’Higgins. Su actuación fue elogiada por el técnico Rodolfo Arruabarrena, quien resaltó su seguridad, su desempeño en el juego aéreo, su manejo con los pies y las atajadas que realizó.
¿Qué ocurrió con Montero en su segundo partido con Boca?
En el encuentro frente a Riestra, Álvaro Montero tuvo responsabilidad en algunos de los goles recibidos por Boca Juniors. Tras el tercer tanto, las cámaras captaron al entrenador Rodolfo Arruabarrena diciendo: “Tres goles se come”, en una evidente muestra de frustración.
¿Qué dijo Arruabarrena después de la derrota de Boca Juniors?
El técnico asumió toda la responsabilidad por el resultado y aseguró que no señalaría a ningún jugador por una mala actuación. Además, afirmó que mantiene la confianza en su plantel y que el equipo debe recuperarse rápidamente, ya que en cuatro días disputará el partido de vuelta de la Copa Sudamericana.

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